Pentágono busca US$80 mil millones más por guerra con Irán: WSJ

El Pentágono requiere 80 mil millones de dólares adicionales para financiar la guerra con Irán y otras operaciones militares en curso

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos requiere aproximadamente 80 mil millones de dólares adicionales para cubrir los costos derivados de la guerra con Irán, así como otros gastos no relacionados directamente con el conflicto, según informó el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, en conversaciones recientes con legisladores.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, esta solicitud surge en un contexto en el que el Congreso presiona a la administración del presidente Donald Trump para que detalle el costo total de la guerra iniciada hace casi cuatro meses por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El acuerdo alcanzado recientemente enfrenta riesgos debido a las hostilidades israelíes en el Líbano.

Legisladores estadounidenses han manifestado inquietud por el desgaste de los arsenales militares, al considerar que se están utilizando recursos que podrían ser necesarios para hacer frente a otras amenazas globales.

Según el reporte, altos mandos militares han advertido que el Pentágono podría comenzar a quedarse sin fondos durante el verano si el Congreso no aprueba un nuevo paquete de financiamiento, lo que obligaría a reducir entrenamientos y otras actividades operativas.

Revisión de la Casa Blanca

Cualquier solicitud de fondos suplementarios deberá ser revisada por la Casa Blanca antes de ser enviada al Congreso para su evaluación y eventual aprobación.

El presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2026 asciende a cerca de un billón de dólares.

No obstante, autoridades de Defensa consideran necesario ampliar los recursos para sostener las operaciones actuales.

Feinberg ya ha informado a legisladores sobre el plan de financiamiento, que contempla gastos en operaciones navales, salarios del personal militar y reposición de municiones, entre otros rubros.

En paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo reuniones esta semana con senadores republicanos, donde también se abordó la posibilidad de nuevas solicitudes de financiamiento militar.

El incremento en el gasto se da en medio de múltiples operaciones simultáneas, incluyendo la guerra con Irán, cuyo costo fue estimado inicialmente en 29 mil millones de dólares a mediados de mayo pero sigue en aumento, así como acciones militares en Venezuela y operativos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.