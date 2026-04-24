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Internacional

Amenaza EUA suspender a España de OTAN tras su postura con Irán

Un correo interno del Pentágono revela que Estados Unidos analiza medidas contra aliados de la OTAN que rechazaron apoyar operaciones en la guerra con Irán

  • 24
  • Abril
    2026

Un correo interno del Pentágono, revelado por un medio estadounidense, encendió las alarmas dentro de la OTAN al exponer posibles medidas contra países aliados que se negaron a respaldar a Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Aunque el documento no tiene carácter oficial, su circulación entre altos mandos del Departamento de Defensa refleja el nivel de tensión que atraviesa la alianza militar.

España, en el centro del señalamiento

Entre los países mencionados, España aparece como uno de los casos más relevantes. El gobierno de Pedro Sánchez rechazó desde el inicio del conflicto permitir el uso de sus bases militares y espacio aéreo para operaciones ofensivas.

La negativa incluyó instalaciones clave como Rota y Morón, además del cierre del espacio aéreo a aeronaves estadounidenses vinculadas a la guerra.

Opciones de castigo sobre la mesa

El correo analiza un abanico de posibles respuestas. Entre ellas, se plantea excluir a ciertos aliados de posiciones relevantes dentro de la OTAN o revisar compromisos estratégicos en Europa.

También se menciona la posibilidad de ajustes en el despliegue militar estadounidense, incluida la redistribución de tropas o el eventual cierre de bases en países considerados poco cooperativos.

La postura española provocó una reacción inmediata desde Washington. El presidente Donald Trump calificó a España como un “aliado terrible” y amenazó con represalias comerciales.

En paralelo, la Comisión Europea respaldó a Madrid, subrayando que protegerá los intereses del bloque comunitario ante cualquier medida unilateral.

Desde el gobierno español se mantuvo la misma línea: no hubo autorización para operaciones militares ni cambios en su política.

Importancia estratégica de las bases

Las bases de Rota y Morón son piezas clave en la infraestructura militar estadounidense en Europa. Funcionan como nodos logísticos para operaciones en el Mediterráneo, África y Oriente Medio.

Rota alberga uno de los principales depósitos de combustible y armamento, mientras que Morón sirve como punto de operación para aviones de transporte estratégico.

A pesar del tono del documento, el marco jurídico de la OTAN no contempla mecanismos para expulsar o suspender a un Estado miembro.


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