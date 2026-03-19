Pentágono solicita US$200,000 millones extra para guerra con Irán

El Pentágono solicitó 200,000 millones de dólares en fondos adicionales en su presupuesto anual para la guerra contra Irán.

De acuerdo con un funcionario que pidió mantenerse en el anonimato, la solicitud de la cantidad se envió a la Casa Blanca.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que el monto solicitado podría cambiar, debido a que “se necesita dinero para matar a los malos”.

“Vamos a volver al Congreso ya nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada”, explicó.

Dicha cifra se suma a la financiación adicional que el Departamento de Defensa que se recibió en 2025, en un proyecto de recortes fiscales del presidente Donald Trump.

Aunque la Cámara de Representantes y el Senado están controlados por el Partido Republicano, los demócratas probablemente rechazarán tal solicitud y exigirán planos más detallados sobre las metas y objetivos militares de la guerra.

Subcomité de Cámara de Representantes aboga por proyecto de ley

Ante esta petición, el presidente republicano del subcomité de la Cámara de Representantes afirmó que se aboga por un proyecto de ley de gasto suplementario para permitir que el Pentágono reponga sus municiones.

"Eso iba a suceder, y ahora tenemos este conflicto con algunos costos adicionales. Así que, ahí es donde estamos".

Pero la representante Betty McCollum, de Minnesota, la demócrata de mayor rango en el subcomité, indicó que el presidente ha llevado a Estados Unidos a una guerra sin acudir al Congreso y que está exigiendo más detalles.

“Esto no va a ser una aprobación irrestricta a lo que pida el presidente de Estados Unidos”, afirmó McCollum.

La cantidad solicitada supondría un aumento considerable del presupuesto anual del Pentágono, que el Congreso aprobó en más de 800,000 millones de dólares para el actual año fiscal.

Eso se suma a los 150,000 millones de dólares que el Congreso dio al Departamento de Defensa en el proyecto de recortes fiscales del año pasado, gran parte de ello para proyectos específicos y mejoras generales de las operaciones del Pentágono.

En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson se negó a llamar guerra a la operación militar, debido a que aseguro que se han logrado los objetivos de destruir los misiles balísticos del país y neutralizar su Armada.

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