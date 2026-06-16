Peso mexicano: la octava moneda más apreciada frente al dólar

El contexto político y económico que se vive actualmente a nivel global ha provocado que diversas divisas empiecen a ganar terreno frente al dólar.

La que más se ha apreciado en lo que va del año es el shekel israelí, que ha alcanzado una apreciación de 8.26%, según datos al 12 de junio.

En segundo sitio se ubica el rublo ruso con 8.09%, el real brasileño con 7.93%, el peso colombiano con 7.84%, el florín húngaro con 7.07% y la corona noruega con 5.68 por ciento.

A la lista se suman el dólar australiano con una apreciación de 5.29% y el peso mexicano, que se ha apreciado 4.30% en lo que va del 2026.

En específico y de acuerdo con cifras de Grupo Financiero Base, el peso cerró la semana pasada con una apreciación de 1.38% o $24.2 centavos, cotizando alrededor de $17.23 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de $17.5023 y un mínimo de $17.1771 pesos por dólar.

“El avance semanal del peso mexicano se debió a mayor apetito por riesgo ante la probabilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin a la guerra”, comentó.

A pesar de que hubo escepticismo, durante la sesión del viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el memorando de entendimiento está más cerca que nunca y agregó que los medios de comunicación deben abstenerse de especular sobre el contenido.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán dijo que se logró un texto definitivo y que están trabajando de cerca con ambas partes para formalizar los siguientes pasos.

Se espera que Donald Trump asista a la cumbre del G7 en Évian, Francia, y que el acuerdo sea firmado antes de ese evento.

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