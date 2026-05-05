Peso mexicano avanza frente al dólar por tregua en Medio Oriente

El peso mexicano registró una apreciación este martes al cotizar en 17.39 unidades por dólar, avanzando alrededor de 0.60% frente al cierre previo, en una jornada dominada por la incertidumbre internacional derivada del frágil cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

La moneda mexicana mostró fortaleza pese a un entorno global de alta volatilidad, luego de que Washington impulsara una operación para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que generó una fuerte reacción iraní y elevó nuevamente las preocupaciones sobre estabilidad energética y seguridad regional.

El estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más relevantes para el comercio mundial de petróleo, volvió al centro de la atención de inversionistas tras incidentes marítimos y reportes de ataques con misiles en Emiratos Árabes Unidos.

Analistas de la casa de bolsa GBM señalaron que, aunque el cese al fuego se mantiene formalmente, persiste una tensión considerable por el riesgo de una nueva escalada militar, lo que mantiene a los mercados en una posición defensiva.

Este contexto suele fortalecer activos refugio como el dólar, aunque en esta jornada el peso logró avanzar gracias a factores internos y a expectativas económicas vinculadas a Estados Unidos.

Además del frente geopolítico, los inversionistas siguen de cerca la publicación de indicadores económicos estadounidenses, particularmente el Índice de Gestores de Compras (PMI) de servicios y la encuesta JOLTS sobre vacantes laborales, datos que podrían influir en las próximas decisiones de la Federal Reserve.

También están bajo observación los comentarios de funcionarios del banco central estadounidense, incluida Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión, cuyos mensajes podrían ofrecer señales sobre el rumbo de las tasas de interés.

Las perspectivas sobre política monetaria en Estados Unidos son determinantes para monedas emergentes como el peso, dado que cualquier expectativa de tasas más altas suele fortalecer al dólar.

Dólar global se fortalece, pero el peso resiste

A nivel internacional, el dólar mostró fortalecimiento por una mayor búsqueda de refugio ante el conflicto en Medio Oriente, mientras otras divisas como el yen japonés se estabilizaron tras episodios recientes de volatilidad asociados a posibles intervenciones cambiarias en Japón.

Sin embargo, el peso mexicano logró mantener una trayectoria positiva, apoyado en su liquidez, en el diferencial de tasas y en la percepción de relativa estabilidad macroeconómica.

Durante el inicio de operaciones, el tipo de cambio interbancario osciló entre 17.39 y 17.43 pesos por dólar, dependiendo de la fuente y momento de cotización, reflejando movimientos moderados en una jornada de cautela.

Especialistas anticipan que la evolución del peso en el corto plazo dependerá de tres factores principales: la estabilidad del cese al fuego en Medio Oriente, los datos macroeconómicos de Estados Unidos y cualquier señal de la Reserva Federal sobre ajustes monetarios.

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