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Finanzas

Petróleo cotiza por debajo de US$79 ante acuerdo EUA-Irán

El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz

  • 16
  • Junio
    2026

Ante el optimismo del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el petróleo cotizó por debajo de los $80 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes 5.8% para cotizar alrededor de los $76.05 dólares por barril, mientras que el barril de brent bajó para situarse en los $79 dólares en el mercado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio disminuyeron hasta $4.70 dólares respecto al cierre anterior.

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El mercado del petróleo mantuvo la tendencia a la baja iniciada desde que Washington y Teherán anunciaron un acuerdo de paz.

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este martes alrededor de un 5%, lo que se vio reflejado en las bolsas europeas.

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El crudo del mar del Norte retrocedió 5.06% con respecto al precio de liquidación de la última sesión. Esto se aúna a una bajada superior al 9.5%, con lo que se sitúa en los niveles más bajos en los últimos tres meses.

Bolsas europeas consolidan máximos con el precio del brent

Las bolsas europeas mantuvieron este martes el optimismo inversor con récords en algunos de sus índices a la espera de la apertura del estrecho de Ormuz.

Así cotizan después de darse a conocer los precios del crudo:

  • Fráncfort sube 0.07%
  • Milán sube 1.15%
  • París sube 0.75%
  • Londres sube 0.5%
  • Madrid sube 0.7%
  • Euro Stoxx 50 sube 0.45%
  • Hang Seng baja 0.7%

En lo que respecta al precio del petróleo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) subrayó este martes que el remedio a la crisis energética que vive el mundo tiene que venir por una apertura "total e incondicional" del estrecho de Ormuz "lo antes posible".

El transporte marítimo y los sectores dependientes del petróleo mantienen sus dudas y reclaman garantías para cruzar el estrecho pese al acuerdo, ya que consideran que este pacto "solo es un primer paso" para normalizar la situación en Medio Oriente.

Los metales preciosos trataban de mantener sus rachas alcistas tras el anuncio del fin de las hostilidades, por lo que el oro subía 0.34%, mientras que la plata se decantaba por las pérdidas, del 0.15%

 

 


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