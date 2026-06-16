Petróleo cotiza por debajo de US$80 tras acuerdo con Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó un 4.06% hasta cotizar los $77.47 dólares por barril, al tiempo que se oficializa el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaban $3.28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Los inversionistas se encuentran pendientes de que divulguen detalles del acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

Bolsas europeas al alza por caída de crudo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este lunes debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube 0.8%

sube 0.8% Milán sube 1.2%

sube 1.2% París sube 0.5%

sube 0.5% Londres sube 0.5%

sube 0.5% Madrid sube 0.7%

sube 0.7% Euro Stoxx 50 sube 0.44%

Además, el mercado también tiene el ojo puesto en la cumbre del G7, que comenzó hoy en Évian y donde la apertura del estrecho de Ormuz es una de las cuestiones más candentes, incluida que esté ausente de peajes.

Donald Trump afirma que acuerdo de paz permite que "petróleo fluya"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, donde aseguró que el acuerdo permite que "el petróleo fluya", lo que provoca que el precio del barril experimente un "mayor descenso".

Analistas mencionan que el crudo cerró la sesión con una bajada del 4.87%, se vio presionado por la expectación de un acuerdo de paz "duradero" entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de que ponga fin a la guerra.

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