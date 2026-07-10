El Brent retrocede por expectativas sobre el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent, referente en Europa, cerró este viernes con una baja de 0.38 % en el mercado de futuros de Londres

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El precio del petróleo Brent, referente en Europa, cerró este viernes con una baja de 0.38 % en el mercado de futuros de Londres, impulsado por la expectativa de que las nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán permitan reabrir el estrecho de Ormuz y reduzcan la incertidumbre sobre el suministro mundial de crudo.

El barril para entrega en septiembre terminó la jornada en 76.01 dólares, lo que representa un descenso de 0.29 dólares respecto a los 76.30 dólares registrados al cierre del jueves.

Mercado atento a las conversaciones

La caída en el precio se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su administración continuará las negociaciones con Irán para buscar una salida al conflicto y avanzar en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, sin embargo, reiteró que el alto el fuego acordado entre ambas naciones el pasado 17 de junio ya llegó a su fin.

Persisten las tensiones en la región

A pesar de las expectativas generadas por un posible diálogo, la situación en Oriente Medio continúa siendo volátil. Durante los últimos dos días se registraron nuevos ataques en territorio iraní que dejaron al menos 14 personas fallecidas.

El conflicto sigue siendo uno de los principales factores que influyen en la evolución de los mercados energéticos internacionales, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el transporte mundial de petróleo.

Este viernes, Trump también aseguró que ordenó al Pentágono preparar una respuesta militar de gran escala contra Irán en caso de que llegara a ser asesinado como consecuencia de un supuesto complot atribuido a la República Islámica.

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No obstante, el presidente estadounidense dio a entender que, por el momento, no existe evidencia de una amenaza reciente en su contra.