El presidente de Estados Unidos argumentó que el petróleo se cotiza cerca de los $68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos

Inicio / Internacional / Exige Trump bajar el precio de gasolina a $2,50 dólares por galón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan "de inmediato" los precios al consumidor, al argumentar que el petróleo se cotiza alrededor de los $68 dólares por barril y que el costo actual del combustible sigue siendo demasiado elevado.

Mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump pidió que el precio de la gasolina se ubique en torno a los $2.50 dólares por galón y exhortó al estado de California a disminuir los impuestos aplicados a los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales incrementan artificialmente el precio final para los consumidores.

"Reduzcan de inmediato los precios de la gasolina", exigió el mandatario en su publicación.

Trump también afirmó que el barril de gasolina alcanzó su precio más bajo desde febrero, cuando comenzó la guerra en Oriente Medio.

Precio promedio ronda los $2.40 dólares por galón

De acuerdo con datos recientes del mercado energético estadounidense, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica actualmente alrededor de los 2.40 dólares por galón, aunque existen variaciones dependiendo del estado y la región.

Los precios suelen ser más elevados en la costa oeste, mientras que los estados del sur de Estados Unidos registran los costos más bajos.

Durante el periodo de mayor tensión derivado de la guerra en Oriente Medio, el precio del combustible llegó a superar los $4 dólares por galón, impulsado por el incremento en la cotización internacional del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro mundial.

Entre los factores que elevaron los precios destacó la interrupción temporal del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de crudo.

Acuerdo con Irán favoreció estabilidad del mercado

El pasado 21 de junio, Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta de 60 días para negociar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y avanzar hacia una paz duradera.

El entendimiento se alcanzó tras la firma de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego después de más de 100 días de conflicto y permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, contribuyendo a estabilizar el mercado energético internacional.