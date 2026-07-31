Petróleo cierra en US$84.67 por tensión en Medio Oriente

El petróleo WTI subió 1.29% y el Brent avanzó a $90.12 dólares impulsados por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un alza de 1.29% este viernes y cerró en $84.67 dólares por barril, en una jornada marcada por la volatilidad de los mercados energéticos debido al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Irán reanudaron los bombardeos y las tensiones se extendieron a otros países de la región.

Al cierre de las operaciones, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre, referencia en Estados Unidos, avanzaron $1.08 dólares respecto a la sesión previa, reflejando la preocupación de los inversionistas por un posible impacto en el suministro mundial de crudo.

Pese al repunte de este viernes, el petróleo estadounidense acumuló una caída semanal de 5.2%, luego de haber concluido la semana anterior en $89.31 dólares por barril, cuando la escalada del conflicto entre los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y Arabia Saudí elevó los precios del energético.

Sin embargo, el balance mensual fue ampliamente positivo. Durante julio, el WTI acumuló un incremento de 21.8%, al pasar de $69.50 dólares por barril al cierre del 30 de junio a $84.67 dólares este viernes, impulsado por el aumento de la prima de riesgo geopolítico derivada de las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Por su parte, el petróleo Brent, referencia internacional, también cerró con ganancias. El barril para entrega en septiembre avanzó 1.22% hasta los $90.12 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte ganó $1.09 dólares respecto a la sesión anterior en el Intercontinental Exchange (ICE), donde había finalizado en $89.03 dólares por barril.

Bolsas Europeas al cierre de este viernes

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube 0.07%.

Milán sube 0.13%.

París sube 0.31%.

Londres sube 0.28%.

Madrid sube 0.13%.

Euro Stoxx 50 sube 0.21%.

Hang Seng sube 0.10%.

Nikkei sube 4.03%.

Bolsa de Shanghái baja 0.72%.

Conflicto entre EUA e Irán impulsa el mercado

El repunte en los precios se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionara el avance de las negociaciones con Teherán y acusara a los representantes iraníes de incumplir sus compromisos y de "mentir" durante el proceso de diálogo.

En respuesta, Irán reivindicó un ataque con drones contra objetivos estadounidenses en Kuwait, como represalia por una ofensiva previa de Washington, elevando nuevamente el riesgo de una escalada militar en la región.

Los inversionistas mantienen especial atención sobre la situación en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, dos rutas estratégicas para el transporte mundial de petróleo, ante el temor de que un agravamiento del conflicto provoque interrupciones en el suministro internacional de crudo.

En paralelo, un funcionario de la Administración estadounidense afirmó que el presidente Donald Trump estaría "muy, muy decepcionado" si Israel incumple los compromisos asumidos dentro del plan de paz para Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás.

De acuerdo con la fuente, Washington no ha solicitado nuevas concesiones al Gobierno israelí, sino únicamente que respete el plan de 20 puntos previamente aceptado, por lo que mantiene confianza en que continuará participando en el proceso diplomático.

El funcionario añadió que, ante los múltiples desafíos que enfrenta el Gobierno de Israel, considera poco probable que abra un nuevo frente de conflicto, por lo que espera que siga colaborando con la iniciativa impulsada por Estados Unidos.