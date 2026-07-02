El organismo dijo que el principal objetivo es que el T-MEC mantenga su vigencia por 16 años más y continúe impulsando la integración de Norteamérica

Inicio / Finanzas / Pide AMCHAM que T-MEC se renueve en máximo un año

La revisión del T-MEC no debe prolongarse más de un año, ya que un proceso más largo generaría incertidumbre para la inversión y el comercio en la región, advirtió Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y CEO de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham/México), organismo que agrupa a miles de empresas mexicanas y estadounidenses, desde pequeñas y medianas y hasta corporativos multinacionales.

Durante una conferencia virtual, el directivo señaló que entre México y Estados Unidos existe una mayor sinergia en los objetivos económicos, por lo que confió en que las negociaciones concluyan de forma positiva en el corto o mediano plazo.

En ese sentido, el CEO de la AmCham sostuvo que el principal objetivo del sector privado es que el T-MEC mantenga su vigencia por 16 años más y continúe impulsando la integración económica de Norteamérica.

“Si se extiende un año o más, sería catastrófico”, afirmó al referirse al plazo ideal para concretar la revisión del acuerdo comercial.

En caso de no alcanzarse un acuerdo sobre los aranceles, los sectores del acero, aluminio y automotriz serían los más afectados.

Además, consideró que, “si Estados Unidos busca fortalecer el contenido regional de los productos, primero debería eliminar los aranceles que actualmente obstaculizan el comercio”.

También agregó que la industria automotriz seguirá siendo un tema prioritario para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones.

Cabe recordar que este miércoles se informó que el T-MEC entró a un proceso de renovaciones anuales hasta el 2036.