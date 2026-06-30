Esta solicitud se basa en que el organismo le envió la invitación, por lo que la defensa de Gómez solicita que se le autorice a salir al extranjero

Inicio / Internacional / Begoña Gómez pide a juez viajar a OTAN tras retiro de pasaporte

Ante la próxima cumbre de la OTAN, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes poder acompañar a su esposo a Turquía, luego de que se le retirara su pasaporte.

Begoña Gómez también pidió al magistrado, después de que este le retirara el documento, poder asistir en Londres a la graduación de su hija.

El abogado de Gómez ha hecho esta petición al juez Juan Carlos Peinado, puesto que este le retiró recientemente el pasaporte a la esposa del jefe del Ejecutivo español. También le prohibió salir del país como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por los cuatro delitos que se investigan.

Se le imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Begoña Gómez fue invitada oficialmente a Ankara

Esta solicitud se basa en que el organismo le envió la invitación, por lo que la defensa de Gómez solicita que se le autorice a salir al extranjero del 7 al 10 de julio.

El escrito detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres "para poder asistir a la graduación de su hija", de modo que el regreso se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 desde Gran Bretaña.

El letrado de Gómez hace hincapié en que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos".

Esposa de Pedro Sánchez entrega pasaporte por posible corrupción

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entregó este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid debido a que se encuentra bajo investigación por cuatro delitos, incluido el de corrupción en negocios.

Ante la Audiencia Provincial madrileña, se le impuso esta medida cautelar por la apertura de un juicio oral contra ella, con el que se busca evitar la fuga de la acusada.