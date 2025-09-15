‘Pierden velocidad’ ventas de autos chinos en México

Las ventas y participación de los autos chinos en el mercado mexicano ha comenzado a ‘perder velocidad’ y todo indica que el boom que inició en 2021 y 2022 terminará por frenarse este mismo año.

Para muestra es que durante enero-agosto, se colocaron 78,294 unidades de este origen a nivel nacional, representando un 8.20% del total comercializado en el periodo.

Sin embargo, esa cifra hoy se ubica 45% por debajo de los 142,393 vehículos vendidos en todo 2024, alcanzando una participación de 9.50% del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi).

A decir de expertos, esto refleja que a pesar de que las marcas de autos chinos como MG, Changan, JAC y Chirey han ganado terreno en México en los últimos años, en el 2025 no pasan por su mejor momento al perder participación de mercado.

De hecho señalan que con el arancel de 50% anunciado por el gobierno de México a diversos productos chinos, entre ellos, los autos, esas marcas ahora enfrentan un doble reto: retomar sus niveles de venta y que algunos casos representan una caída de 70% y afrontar el cobro de dicha cuota.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), antes de 2020 las marcas chinas representaban menos del 1% de los vehículos vendidos a nivel nacional, sin embargo, en 2021 comenzaron a destacar al cerrar el año con una participación de 2.60 por ciento.

Fue entonces en 2022 cuando estos vehículos aceleraron su presencia en el mercado mexicano, dando su primer gran repunte y terminando con el 7.3% de participación.

Hasta ahora, el mejor año para las marcas chinas ha sido el 2024, con los 142,393 autos vendidos ya mencionados.

Sin embargo, su cuota de mercado bajó al 9.50%, ya que en 2023, con 131,615 unidades, habían logrado el 9.70 por ciento.

“En 2023, la industria automotriz de esta nueva electromovilidad de China comienza a dominar el comercio internacional de automóviles eléctricos siendo el 2024 el año con mayor auge”, comentó al respecto, José Ignacio Martínez Cortes, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocio (LACEN) de la UNAM, en entrevista con El Horizonte.

Cabe mencionar que en lo que va del año las ventas totales de autos en México también están debilitándose ya que han disminuido un 0.7% en lo que va del año, alcanzando las 958,009 unidades.

Dentro de este contexto, las principales afectadas han sido las automotrices asiáticas. Los datos de la AMDA señalan que entre las más perjudicadas se encuentran Chirey, Jetour y MG.

Mientras tanto, de cara al 2026, Martínez Cortés estimó que la participación de los autos chinos en el mercado nacional tenderá a ir a la baja.

“En América del Norte vamos a tener un nuevo espectro en torno al proteccionismo impulsado por Washington para contener a la industria automotriz eléctrica china. Ante estos aranceles veremos como en 2026 comienza a descender la participación de los autos eléctricos chinos.

Estaremos viendo un parteaguas a partir de 2026 si la industria automotriz china logra salvarse de estos obstáculos arancelarios y sigue en su mismo ritmo de crecimiento, tomando en consideración que al segundo trimestre ya se redujo ese ritmo de crecimiento”, explicó el experto.

Anticipan ajustes en precios

Representantes del sector automotriz en México anticiparon que una vez que se agoten los inventarios disponibles en este tipo de vehículos, “se tendrían que ajustar los precios al público”.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores(AMDA) considero que “es muy fuerte” el incremento propuesto al arancel para las unidades chinas.

Por ello, esa variación en precios sería proporcional a la capacidad de cada marca para asumir parte del pago del arancel para mantener su oferta competitiva.

“Lamentablemente no podemos anticipar cuál será la respuesta de cada marca y es que esta decisión del gobierno mexicano representa para el comercio de vehículos un cambio drástico que afectará las importaciones de países con los que no tenemos acuerdos comerciales preferenciales y también a las armadoras que no fabrican en el país”, comentó

De primera instancia se pone en riesgo la inversión realizada por las empresas distribuidoras de capital nacional que han instalado más de 800 puntos de venta de vehículos ofertados por marcas chinas.

Esta red representa más de $60,000 millones de pesos de inversión y más de 32,000 empleos directos.

“Se limitará la competencia en el mercado interno y el consumidor tendrá menor oportunidad de elección. También se elevará el costo de la adquisición de vehículos electrificados, híbridos enchufables y eléctricos puros”, mencionó Rosales

Para la China Chamber of Commerce and Technology Mexico, la carga impositiva del 50% tendría efectos inmediatos en el precio final para el consumidor.

Esto afectaría el acceso a estos vehículos, que son de alta calidad, insustituibles y esenciales para avanzar en la transición energética y disminuir la emisión de contaminantes.

“Habrá un impacto inflacionario sin precedentes”, afirmó

¿Qué fue lo que anunció el gobierno?

El pasado 10 de septiembre, la Secretaría de Economía (SE) anunció un arancel del 50% a los autos importados de países con los que México no tiene un tratado comercial, como es el caso de China.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión de aplicar aranceles a productos de países sin tratado comercial busca fortalecer la industria nacional, sin provocar conflictos diplomáticos ni efectos inflacionarios.

