Aerolíneas pierden vuelo; enfrentan alza de 56% en combustible

La guerra en Irán y las interrupciones en el tráfico marítimo del estrecho de Ormuz han agitado los precios internacionales del petróleo, provocando un incremento en el costo del combustible y afectando directamente al sector aeronáutico.

En este contexto, las aerolíneas ya enfrentan un aumento de 56% en la facturación de combustible, rubro que actualmente representa cerca de una cuarta parte de sus gastos operativos.

De acuerdo con la agencia Reuters, las principales aerolíneas de pasajeros en Estados Unidos gastaron $5,060 millones de dólares en combustible durante marzo, cifra superior en $1,830 millones de dólares respecto a los $3,230 millones registrados en febrero, informó el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El incremento también superó en 30% los $3,880 millones de dólares reportados en el mismo periodo del año anterior.

Además del encarecimiento en costos, las compañías aéreas han comenzado a aplicar ajustes operativos para contener el impacto financiero.

“La subida de los precios del combustible para aviones, que han pasado de entre $85 y $90 dólares a entre $150 y $200 dólares por barril en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tomó por sorpresa al sector de la aviación”, señaló Reuters.

Entre algunos casos destacados, Air Canada anunció la cancelación de cuatro de sus 38 vuelos diarios hacia Nueva York, mientras que Air France-KLM prevé un aumento de $2,400 millones de dólares en su factura de combustible este año y confirmó ajustes en tarifas de vuelos de larga distancia.

Asimismo, KLM informó la cancelación de 160 vuelos en Europa debido al incremento en costos operativos.

Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), advirtió que el incremento en el costo de los boletos de avión es “inevitable” debido al encarecimiento de los hidrocarburos.

“Las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa”, afirmó durante una conferencia en París.

La primera víctima: Spirit Airlines

Spirit Airlines se convirtió en una de las primeras aerolíneas afectadas por el incremento en los costos del combustible derivado del conflicto en Medio Oriente.

La semana pasada, la compañía cesó operaciones tras no lograr respaldo financiero para un plan de rescate impulsado en Estados Unidos.

La aerolínea enfrentó un fuerte deterioro financiero luego de que el precio del combustible prácticamente se duplicara durante los últimos dos meses.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la empresa, el reciente aumento sustancial de los precios del petróleo y otras presiones sobre el negocio han afectado significativamente a las perspectivas financieras de Spirit”, declaró la compañía en un comunicado.

El plan de reestructuración de la empresa contemplaba costos de combustible cercanos a $2.24 dólares por galón en 2026; sin embargo, los precios alcanzaron alrededor de $4.51 dólares por galón a finales de abril, situación que volvió inviable la operación sin nueva financiación.

El colapso de Spirit Airlines encendió alertas dentro de la industria aérea internacional, ya que especialistas consideran que otras compañías con estructuras financieras débiles podrían enfrentar escenarios similares si continúa la volatilidad en el mercado energético.

Suben tarifas y recortan vuelos

El incremento en los precios internacionales del combustible derivado del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a generar ajustes en la operación de diversas aerolíneas alrededor del mundo.

Ante el aumento en costos, compañías del sector han optado por elevar tarifas, reducir frecuencias y cancelar rutas para contener el impacto financiero.

Algunos recortes de vuelos:

Air Canada

La aerolínea canadiense anunció la cancelación de cuatro de sus 38 vuelos diarios hacia Nueva York y suspendió sus previsiones para todo el año debido a la volatilidad en los costos del combustible.

Air France-KLM

El grupo aéreo informó que prevé un incremento de $2,400 millones de dólares en su factura de combustible y adelantó aumentos de hasta 50 euros en tarifas de vuelos de larga distancia. Además, KLM cancelará 160 vuelos en Europa durante mayo.

American Airlines

La compañía estadunidense estimó que su factura de combustible aumentará en más de $4,000 millones de dólares este año, por lo que recortó previsiones financieras y elevó cargos por equipaje documentado.

United Airlines

Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines, afirmó que “podría ser necesario incrementar entre 15% y 20% el precio de los boletos para compensar el aumento en los costos del combustible”.

La empresa ya aplicó cinco aumentos tarifarios durante el primer trimestre.

Lufthansa

La aerolínea alemana anunció ajustes en sus operaciones europeas y advirtió que “el alza en el precio del combustible podría impactar sus resultados financieros del segundo semestre”.

La empresa también evalúa aplicar incrementos adicionales en tarifas internacionales.

Emirates

La compañía con sede en Dubái informó que revisará frecuencias en algunas rutas de larga distancia y aplicará recargos temporales en ciertos vuelos internacionales para compensar el aumento en los costos operativos derivados del encarecimiento energético.

Comentarios