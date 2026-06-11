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Coahuila

Votos refrendaron Gobierno de Manolo Jiménez: Diego Rodríguez

Mencionó que es ridículo que haya partidos que argumentan un fraude cuando pierden, pero cuando ganan nunca cuestionan ni a la autoridad

  • 11
  • Junio
    2026

Para el Subsecretario de Gobierno y Coordinador de Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, el triunfo del domingo pasado en Coahuila, donde el PRI barrió con los 16 distritos, es una validación del Gobierno que encabeza Manolo Jiménez en Coahuila, y que se ha caracterizado por la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad social.

“Yo creo que se escuchó la voz de la ciudadanía que con claridad votó por la seguridad, por el desarrollo, por la calidad de vida, y refrendó el Gobierno de Manolo Jiménez como el mejor Gobernador de México, y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, pero también lo dice lo que vivimos en la calle”.

Dijo que la bandera de este Gobierno, la seguridad, es lo más importante que tienen los coahuilenses, y que le ha costado mucho a la ciudadanía de esta entidad lograrlo, luego de años oscuros en los que también el crimen se adueñó de las calles.

“Ya no es así, le dimos la vuelta, con una estrategia, Manolo llegó a fortalecer la estrategia con proximidad, con inteligencia, prevención, fuerza y definitivamente eso es lo que estuvo en la boleta y lo que la gente entendió”.

Rodríguez Canales dijo que es ridículo que haya partidos que argumentan un fraude cuando pierden, pero cuando ganan nunca cuestionan ni a la autoridad ni a los partidos contrarios.

“Nosotros (PRI) hemos entendido que cuando los resultados no nos son favorables, salimos, lo aceptamos y vamos otra vez a la calle, y nos reconstruimos y buscamos reconquistar ala ciudadanía cumpliéndole”


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