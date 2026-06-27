PNUD estima daños por $6,700 USD tras terremotos en Venezuela

La evaluación satelital del PNUD estima que aproximadamente 1.7 millones de estructuras se encontraban dentro del área impactada por los terremotos

Los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela no solo han provocado una emergencia humanitaria sin precedentes recientes, sino que amenazan con convertirse en uno de los desastres naturales más costosos en la historia contemporánea del país.

Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima daños directos por unos 6,700 millones de dólares, aunque organismos internacionales advierten que el impacto económico total podría multiplicarse durante los próximos años.

La estimación inicial fue elaborada mediante el sistema de Análisis Digital Rápido (RAPIDA), una herramienta que combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales para calcular el impacto económico de desastres naturales en sus primeras etapas.

El PNUD estima pérdidas directas por 6,700 millones de dólares

La evaluación preliminar del organismo internacional establece que los daños directos en viviendas, edificios comerciales, vehículos y otros activos económicos alcanzan los 6,700 millones de dólares, una cifra que equivale a un porcentaje significativo del tamaño actual de la economía venezolana.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 afectaron regiones con una elevada concentración poblacional y económica, incluyendo Caracas y los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy, zonas que concentran importantes actividades comerciales, industriales y de servicios.

El informe también detectó posibles afectaciones en redes eléctricas y de servicios básicos, particularmente en áreas estratégicas para la actividad económica nacional.

El propio PNUD advirtió que la cifra de 6,700 millones de dólares corresponde únicamente a los daños físicos directos y no incorpora pérdidas derivadas de la interrupción económica, afectaciones a infraestructura estratégica, costos financieros ni los recursos necesarios para la reconstrucción a largo plazo.

De acuerdo con modelos internacionales de evaluación de desastres, el impacto económico total suele ubicarse entre 1.5 y 3 veces el valor de los daños directos, lo que colocaría el costo potencial de esta tragedia en un rango de entre 10,000 y 20,000 millones de dólares.

Por su parte, estimaciones preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) contemplan escenarios de pérdidas económicas que podrían incluso superar los 100,000 millones de dólares en caso de confirmarse daños severos en infraestructura crítica y una prolongada afectación económica.

La reconstrucción pondrá presión sobre las finanzas venezolanas

Especialistas y organismos multilaterales consideran que la reconstrucción representará un reto extraordinario para Venezuela, cuyo proceso podría extenderse durante varios años y requerir una amplia movilización de recursos nacionales e internacionales.

El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo inicial por 200 millones de dólares, recursos que serán destinados a la atención inmediata de la emergencia y a las primeras labores de reconstrucción.

Sin embargo, diversos análisis financieros coinciden en que esa cantidad representa apenas una fracción del costo total estimado de recuperación, por lo que el país podría depender de apoyo externo, financiamiento internacional y mecanismos multilaterales de asistencia.

La tragedia ocurre además en un contexto económico particularmente delicado, marcado por procesos de reestructuración de deuda y limitaciones fiscales acumuladas durante años.

Más de 1.7 millones de estructuras quedaron dentro de la zona afectada

La evaluación satelital del PNUD estima que aproximadamente 1.7 millones de estructuras se encontraban dentro del área impactada por los terremotos, una cifra que refleja la magnitud del desafío de reconstrucción que enfrentará el país.

El organismo internacional destacó que la rapidez y precisión en las evaluaciones iniciales son fundamentales para orientar decisiones económicas y humanitarias basadas en evidencia.

"La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva", señaló el representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais.

El funcionario agregó que las crisis también representan una oportunidad para replantear modelos de desarrollo y fortalecer la resiliencia económica y social de los países afectados.

Mientras se realizan las primeras estimaciones económicas, las autoridades venezolanas actualizaron el balance humano de la tragedia. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas ascendió a 1,430, mientras que los heridos suman 3,238.

Asimismo, se contabilizan al menos 3,142 familias damnificadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en edificios colapsados.

La combinación entre el impacto humano, los daños materiales y el costo financiero proyectado ha llevado a diversos analistas a considerar que los terremotos de junio de 2026 podrían convertirse en la catástrofe natural más costosa en la historia reciente de Venezuela.