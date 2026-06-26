El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos se revisó este viernes al alza y creció un 0,5 % en el primer trimestre con respecto al último de 2025

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra en rojo; Nasdaq pierde un 4.6% semanal por IA

Wall Street cerró en rojo después de que uno de sus principales indicadores perdiera más del 4% en sus acciones ante las dudas de los inversionistas por la sostenibilidad del auge de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.09% hasta 51,876 unidades

: sube 0.09% hasta 51,876 unidades S&P 500 : baja 0.05% hasta 7,354 unidades

: baja 0.05% hasta 7,354 unidades Nasdaq: baja 4.6% hasta 25,297 unidades

El sector tecnológico ha seguido en el foco, especialmente tras la histórica salida a bolsa de SpaceX.

JPMorgan apuntó en una nota que esta información sobre OpenAI, divulgada por The New York Times, genera preocupación sobre "la sostenibilidad" del gasto de la empresa en infraestructuras, "dado el retraso en la financiación procedente de los mercados de capitales".

La fabricante de semiconductores Micron estuvo en el punto de mira tras publicar unos resultados halagüeños ante la demanda de chips para IA, pero perdió 6%, mientras que otras rivales bajaron moderadamente, como AMD (2%) e Intel (3%).

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos se revisó este viernes al alza y creció un 0,5 % en el primer trimestre con respecto al último de 2025.

Analistas de Bank of America opinaron en un informe publicado este viernes que es improbable que la inflación termine el año por debajo del 3%, lo que se puede derivar por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés.