Prevé IP de Nuevo León fortalecimiento del T-MEC

Destaca el sector exportador que el T-MEC continúa vigente y mantiene sus beneficios para México, Estados Unidos y Canadá mientras continúan las negociaciones

Para el sector privado de Nuevo León, la realización de revisiones periódicas al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría fortalecerlo, actualizarlo y generar las condiciones que favorezcan a las tres naciones.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey destacó la importancia de que el T-MEC siga vigente.

Nuestro interés es que el T-MEC continúe vigente conforme a los plazos establecidos, ya que representa un pilar para la integración económica de Norteamérica.

"Nuevo León es una de las regiones de mayor relevancia para el comercio exterior y la atracción de inversiones, impulsada por el nearshoring y su estrecha relación comercial con Estados Unidos y Canadá”, resaltó.

Aunado a ello, el organismo hizo un llamado a privilegiar el diálogo y la cooperación entre los tres países, con el objetivo de preservar un acuerdo que durante los últimos años ha demostrado ser un motor para el crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte.

Por su parte, el sector exportador de Nuevo León dijo que se mantendrá al tanto del proceso de revisión del T-MEC al afirmar que seguirán los beneficios para los tres países que lo integran.

En una postura, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste dijo que el tratado continúa vigente y mantiene sus beneficios para los tres países, mientras continúan las negociaciones.

"Seguiremos dando seguimiento a este proceso y les mantendremos informados sobre cualquier actualización relevante. El T-MEC no terminó ni perdió vigencia hoy. Estados Unidos decidió no confirmar, por el momento, una nueva extensión de 16 años en los términos actuales”, precisó.

En consecuencia, el tratado conserva plenamente sus disciplinas y preferencias, y entra en un ciclo de revisiones anuales, apuntó.

Así, entonces, las tres partes pueden acordar la extensión en cualquier momento antes de 2036.

La decisión abre una fase negociadora más exigente, pero no constituye una denuncia ni una terminación del acuerdo, destacó el Comce Noreste.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) aseguró que la continuidad del T-MEC es fundamental para la certidumbre de miles de empresas y millones de empleos en los tres países.

“Index reafirma su compromiso de participar activamente en el proceso de negociación para asegurar un resultado que fortalezca la competitividad regional”, comentó al respecto Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de Index.

Aunado a ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que es indispensable que el proceso que ahora comienza se conduzca con responsabilidad, visión de largo plazo y diálogo permanente para preservar la confianza que ha convertido a América del Norte en una de las regiones más competitivas del mundo.

Cabe mencionar que entre 1994 y 2024, el comercio de América del Norte se ha multiplicado casi cinco veces, y desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, se incrementó en un 55 por ciento.