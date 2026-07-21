Sector azucarero prevé recuperación con exportaciones a EUA

Se estiman exportaciones de 550,000 a 600,000 toneladas hacia Estados Unidos, como parte de una proyección nacional cercana a 1.2 millones de toneladas

El sector azucarero mexicano comenzó a preparar su recuperación con un mayor volumen de exportaciones hacia Estados Unidos para la próxima zafra 2026-2027, el periodo anual de cosecha y procesamiento de caña de azúcar, lo que permitirá a la industria dejar atrás un año marcado por la sobreoferta en el mercado interno y la caída de los precios.

En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) informó que los 41 ingenios afiliados ya realizan trabajos de reparación y mantenimiento de sus plantas para la próxima zafra, en la que se prevé una producción superior a 5.5 millones de toneladas.

Además, estimó exportaciones de 550 mil a 600 mil toneladas hacia Estados Unidos, como parte de una proyección nacional cercana a 1.2 millones de toneladas.

Exportaciones de azúcar a Estados Unidos impulsarán la recuperación del sector

Este escenario se da después de que el Gobierno federal anunciara que las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos crecerán 512% durante el próximo ciclo comercial.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé importar hasta 1.15 millones de toneladas de azúcar mexicana, lo que permitirá recuperar uno de los principales mercados de exportación del país.

El secretario general del STIASRM, Lorenzo Pale Mendoza, señaló que el incremento en los envíos busca revertir los efectos que dejó el bajo nivel de exportaciones del último año.

“Desafortunadamente, este ha sido el año más crítico en los últimos 30 años... nada más se exportaron 200,000 toneladas al vecino país del norte y, por esta situación, los precios se vinieron abajo”, afirmó.

Ingenios realizan mantenimiento previo a la zafra 2026-2027

Añadió que, aunque 95% de los ingenios no registró utilidades durante el ejercicio anterior, se cumplió con el pago de salarios y prestaciones establecidos en el Contrato-Ley.

Asimismo, destacó que el aumento del arancel a las importaciones de azúcar de bajo volumen, de 360 a 720 dólares, junto con la ampliación de la cuota de exportación hacia Estados Unidos, forman parte de las medidas para fortalecer la recuperación y competitividad del sector.