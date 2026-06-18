Princesa japonesa llega a NL para partido histórico

La princesa Hisako de Takamado, integrante de la familia imperial de Japón, arribó ayer a Nuevo León para participar en una serie de actividades diplomáticas, culturales y deportivas en el marco de la Copa del Mundo.

La monarca japonesa llegó alrededor de las 16:00 horas al Aeropuerto Internacional de Monterrey y fue trasladada a su hotel bajo un operativo especial de seguridad coordinado por autoridades estatales.

Su visita coincide con la celebración del partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo, que se disputará este sábado en el Estadio Monterrey entre las selecciones de Japón y Túnez.

Aunque su agenda tiene carácter privado, se prevé que visite el Parque Ecológico Chipinque, sostenga un encuentro con jugadores y cuerpo técnico de la selección japonesa, participe en actividades académicas en el Tec de Monterrey y asista a la inauguración de un espacio cultural dedicado a la apicultura japonesa en Guadalupe.

El sábado también recorrería el Mirador del Obispado antes de acudir al encuentro mundialista, al que se espera asista el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La visita marca la primera ocasión en que la princesa Hisako de Takamado visita el área metropolitana de Monterrey, fortaleciendo los vínculos entre Japón y Nuevo León.

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