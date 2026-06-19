Princesa Takamado realiza recorrido cultural por Nuevo León

La visita de la Princesa Takamado forma parte de una gira institucional orientada a fortalecer la relación entre México y Japón

En un encuentro que fortalece los vínculos diplomáticos, culturales y económicos entre Nuevo León y Japón, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recibió este viernes en Palacio de Gobierno a Su Alteza Imperial la Princesa Hisako de Takamado, integrante de la familia imperial japonesa, como parte de una visita institucional que también incluyó un recorrido por espacios emblemáticos del estado.

Acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal sostuvo una reunión en la que se abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral, el intercambio cultural y la presencia de inversión japonesa en la entidad, una relación que se ha consolidado durante décadas y que cobra especial relevancia en el contexto de las actividades previas al Mundial de la FIFA 2026.

Nuevo León fortalece su vínculo con Japón

Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de mantener una relación cercana que ha permitido el desarrollo de proyectos económicos, industriales y culturales entre Japón y Nuevo León.

La visita de la Princesa Takamado forma parte de una gira institucional orientada a fortalecer la relación entre México y Japón, así como a promover el entendimiento mutuo entre ambas naciones. En la reunión participaron además representantes diplomáticos y autoridades estatales.

Como muestra de hospitalidad y reconocimiento, el gobernador entregó a la integrante de la familia imperial una pieza elaborada en alabastro de Galeana, Nuevo León, diseñada por el industrial Jorge Diego Etienne en colaboración con el maestro artesano Francisco Charles, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular.

La presencia de la Princesa Takamado en Nuevo León se da en el marco de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, particularmente ante la celebración del encuentro entre México y Japón, que será además el partido número mil en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

La integrante de la familia imperial japonesa había sido invitada por el gobernador Samuel García durante una gira de trabajo realizada en Asia el pasado mes de abril. A lo largo de su trayectoria, la Princesa ha participado activamente en iniciativas de diplomacia cultural, promoción deportiva y fortalecimiento de relaciones internacionales.

La relación entre Japón y Nuevo León se ha convertido en una de las más importantes para la economía estatal. Actualmente, más de 60 empresas japonesas mantienen operaciones en territorio nuevoleonés, principalmente en sectores estratégicos como la industria automotriz, autopartes, manufactura avanzada, electrodomésticos y acero.

Develan placa conmemorativa en el Jardín Japonés del Parque del Agua

Como parte de su agenda en la entidad, la Princesa Takamado visitó el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, donde se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa en su honor.

El espacio fue concebido como un punto de encuentro cultural destinado a fortalecer la amistad, la cooperación y el entendimiento entre Japón y Nuevo León. Su integración al parque responde a la tradición internacional de incorporar jardines temáticos que fomenten el diálogo entre culturas y enriquezcan la experiencia de los visitantes.

La comitiva también realizó un recorrido por el Museo de Historia Mexicana, donde conoció parte del patrimonio histórico y cultural del país a través de las salas dedicadas al México Antiguo y al periodo Virreinal.

Con esta visita, Nuevo León reafirma su apuesta por fortalecer la cooperación internacional y estrechar los lazos con una de las naciones que mayor presencia económica y cultural mantienen en la entidad.