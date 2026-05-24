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Finanzas

Proponen ajustes al modelo de seguros ante escalada de precios

Mencionaron que con modelos híbridos de seguros con componentes de ahorro, límites de responsabilidad y redes médicas cerradas podría disminuir la volatilidad

  • 24
  • Mayo
    2026

Ante el incremento acelerado en los costos médicos y hospitalarios, expertos propusieron ajustes fiscales y nuevos modelos de aseguramiento para evitar que las primas de gastos médicos continúen elevándose, especialmente para los adultos mayores, quienes representan el segmento con mayor costo para las aseguradoras.

Durante un foro reciente, advirtieron que “mientras la inflación acumulada entre 2020 y 2024 ronda el 30%, los honorarios médicos y costos hospitalarios crecieron cerca de 70% en el mismo periodo”.

A su vez, señalaron que esta diferencia genera presión estructural sobre las primas de seguros médicos y explica los constantes incrementos en las renovaciones de pólizas.

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Como parte de las propuestas para contener el aumento en los seguros médicos, los expertos plantearon aplicar tasa cero de IVA a las primas de seguros médicos y permitir la deducibilidad total en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para primas y aportaciones de ahorro destinadas a salud, principalmente para adultos mayores. 

“El costo médico de un asegurado mayor de 65 años puede llegar a ser hasta seis veces superior al de una persona de 25 a 44 años”, expusieron durante el Foro sobre Seguros Médicos y Adultos Mayores. 

Asimismo, propusieron modelos híbridos de seguros con componentes de ahorro, límites de responsabilidad y redes médicas cerradas para disminuir la volatilidad y contener el crecimiento de primas.

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Además, los expertos sugirieron “avanzar hacia un ecosistema integral basado en prevención, telemedicina, inteligencia artificial y analítica predictiva, con el objetivo de transformar el sistema actual de pago de siniestros hacia uno enfocado en gestión de salud y prevención de enfermedades”.

En el foro estuvieron Luis Huerta, director general en EKA; Pedro Aguilar, consultor en MASConsulting; Dolores Armenta, consultora asociada a CAPA; Jorge Barba, director general en BF Actuarios; Ricardo Casares, director regional para LATAM en COVERGO; Eduardo Lara, consultor independiente.

También participaron Mabel Marrón, director técnico actuarial en Seguros Bx+; Froylan Puente, director regional Vida y Salud en Price Forbes; Martín Quezada, director técnico en Prevem Seguros; Patricia Quintero, senior client manager en Swiss Re, y Jorge Rendón, consejero independiente.

IVA y cambios fiscales elevan hasta 40% los seguros

El Horizonte publicó previamente que se han elevado 40% los costos de seguros ante cambios fiscales aplicados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, donde se determinó que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA pagado a terceros por servicios relacionados con siniestros, como hospitales, médicos, talleres y reparaciones.

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Especialistas señalaron que este ajuste fiscal, sumado a la inflación médica y al incremento en el riesgo por edad, impactó directamente en el precio de las pólizas de gastos médicos mayores

“Recordemos que está incluido el incremento de riesgo por aumento de la edad, así como la inflación, que representa como un 10%, y creo que el otro 20% es lo que estimamos que es el impacto de que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que les pagan a terceros (talleres, hospitales, médicos) para atender los siniestros de sus clientes”, comentó Ramón Cabrera, fiscalista.

 

 

 


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