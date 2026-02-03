Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_tomas_montoya_2fce3b2438
Nuevo León

Proponen control parental obligatorio en redes para menores

Iniciativa plantea control parental obligatorio en redes para menores de 15 años, con verificación de edad y cuentas ligadas a adultos

  • 03
  • Febrero
    2026

El control parental en redes sociales para jóvenes e 15 años o menos podría ser una realidad, pues en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para que el acceso a este tipo de aplicaciones esté más controlado para este grupo.

La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Tomás Montoya quien expuso que el uso excesivo de las redes sociales en menores de edad los expone a delitos como ciber acoso, sextorisión o la exposición a contenidos violentos o sexualizados, lo que genera un efecto negativo en los menores.

“El objetivo no es censurar ni prohibir el acceso a Internet, sino garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan interactuar en entornos digitales más seguros, con acompañamiento familiar y herramientas reales de protección“.

“La propuesta es focalizada: se limita a redes sociales digitales y al umbral etario señalado; además, no restringe el acceso general a Internet ni obstaculiza el acceso a contenidos educativos, informativos o de comunicación familiar”, dijo el diputado Tomás Montoya.

Esta reforma, aunque fue presentada en el Congreso local, es a una legislación federal, pues la modificación es a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se establezca de manera obligatoria el control parental para el acceso a redes sociales digitales en menores de 15 años o menos.

Además, también se establecen obligaciones para las plataformas como la verificación razonable de la edad, vinculación de cuentas de los menores con una cuenta adulta, posibilidad de reducir los tiempos de uso, restringir mensajes y contactos, así como bloquear contenidos o suspender cuentas cuando sea necesario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

df7d1ab8_6589_4267_aa32_14a6269e2cd4_4241393c7f
INE llama a jóvenes de Coahuila a tramitar credencial
anuncia_sep_el_adios_a_la_comida_chatarra_en_las_escuelas_577986f579
Diabetes avanza en México y afecta cada vez a niños y jóvenes
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Preparatoria de San Blas tienen 97% de avance: Manuel Guerra
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×