Proponen control parental obligatorio en redes para menores

El control parental en redes sociales para jóvenes e 15 años o menos podría ser una realidad, pues en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para que el acceso a este tipo de aplicaciones esté más controlado para este grupo.

La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Tomás Montoya quien expuso que el uso excesivo de las redes sociales en menores de edad los expone a delitos como ciber acoso, sextorisión o la exposición a contenidos violentos o sexualizados, lo que genera un efecto negativo en los menores.

“El objetivo no es censurar ni prohibir el acceso a Internet, sino garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan interactuar en entornos digitales más seguros, con acompañamiento familiar y herramientas reales de protección“.

“La propuesta es focalizada: se limita a redes sociales digitales y al umbral etario señalado; además, no restringe el acceso general a Internet ni obstaculiza el acceso a contenidos educativos, informativos o de comunicación familiar”, dijo el diputado Tomás Montoya.

Esta reforma, aunque fue presentada en el Congreso local, es a una legislación federal, pues la modificación es a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se establezca de manera obligatoria el control parental para el acceso a redes sociales digitales en menores de 15 años o menos.

Además, también se establecen obligaciones para las plataformas como la verificación razonable de la edad, vinculación de cuentas de los menores con una cuenta adulta, posibilidad de reducir los tiempos de uso, restringir mensajes y contactos, así como bloquear contenidos o suspender cuentas cuando sea necesario.

