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Nuevo León

Proponen regular redes sociales para menores de edad

La medida responde a que el 95.1% de adolescentes y el 79.1% de niños de 6 a 11 años usan internet, ante riesgos de seguridad

  • 03
  • Junio
    2026

La bancada del PAN, junto a un grupo de ciudadanos, presentó una iniciativa de reforma en el Congreso local, que tiene por objeto que se restrinjan las redes sociales a menores de 14 años.

La reforma es a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal de Nuevo León, en la que se busca dotar al Estado de un marco jurídico preventivo ante la vulnerabilidad que enfrentan los menores de edad.

En la propuesta se establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años requieran el consentimiento expreso y verificable de sus padres o tutores para abrir cuentas.

Además, se tipifica el contacto sexual digital con penas de tres a seis años de prisión para quien, mediante tecnología, contacte a un menor para solicitar material pornográfico.

“El objetivo es regular las redes sociales para los menores de edad; es un tema que traen hoy todos los padres de familia dentro de las conversaciones por lo delicado que se están convirtiendo las redes sociales y algunos juegos que manejan nuestros menores de edad”, explicó Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN.

“Hay mucha comunicación entre menores de edad y no sabemos quiénes están del otro lado de la pantalla; por eso tiene que haber mucha mayor regulación y, sobre todo, mayor control de los padres de familia”.

La bancada del PAN informó que el Estado ocupa el tercer lugar nacional en hogares con acceso a internet. El 95.1 por ciento de los adolescentes y el 79.1 por ciento de los infantes de 6 a 11 años son internautas activos, en su mayoría a través de teléfonos inteligentes.


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