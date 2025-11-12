Pymes de NL ‘ganan terreno’ en proveeduría

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Nuevo León están ganando terreno como proveedoras, apoyando así la sustitución de importaciones.

La Secretaría de Economía estatal anunció los proyectos de empresas ganadoras de la cuarta edición anual del programa “Sustitución de Importaciones”, y que representarán un impacto por más de $53 millones de pesos.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las cadenas productivas, fomentar la relocalización industrial y consolidar la competitividad de los sectores estratégicos del estado.

En total, el programa otorgará apoyos por $15 millones de pesos y la generación de 34 empleos directos.

Los proyectos son de Cromin de México, que desarrollará procesos de recubrimiento electrolítico sobre aluminio y cobre para componentes de bancos de baterías destinados a armadoras de autos, y el de Famoltro Tooling, que fortalecerá la manufactura local de herramentales de alta precisión para sistemas LED automotrices.

De igual manera está el caso de la empresa Servicios y Maquinados SEMAQ, que fabricará piezas maquinadas complejas que antes se adquirían en el extranjero, y la compañía Cinco Soluciones, que integrará servicios de diseño de ingeniería mediante la plataforma Autodesk.

Al respecto, la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, indicó que los proyectos de las empresas fueron impulsados por los clústeres automotriz, energético y de herramentales.

“Este programa demuestra que nuestras empresas tienen la capacidad, el talento y la tecnología para competir a nivel mundial".

"El fortalecimiento de la industria local es una prioridad para el gobierno del Estado. Cada inversión en innovación y equipamiento significa más empleos, más contenido nacional y más oportunidades para nuestras Mipymes”, comentó.

En el evento estuvieron presentes los directores Manuel Montoya, del Clúster Automotriz; Eleazar Rivera, del Clúster Energético; y Alfonso Peña Morales, del Clúster de Herramentales, quienes destacaron el impacto positivo de estos proyectos en la industria local.

El Programa de Sustitución de Importaciones se ha consolidado como una herramienta efectiva para incrementar el contenido local en la manufactura, promover la relocalización industrial y aprovechar las oportunidades del nearshoring.

