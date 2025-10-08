Llevarán a Pymes de Nuevo León a consultas del T-MEC

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Nuevo León serán uno de los focos clave dentro del proceso de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La idea es que este grupo de compañías sea una parte relevante dentro de las consultas que impulsará la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra).

“Como Caintra, participamos tanto en Concamin como con el Consejo Coordinador Empresarial, y esos dos organismos tienen una actividad permanente con la Secretaría de Economía y, en específico, con Marcelo Ebrard.

Sí vamos a estar participando y muy enfocados en el tema de cómo hacemos que las Pymes puedan tener esos puentes comerciales, asertivos, y cómo facilitamos procesos para que puedan ser parte importante de estas revisiones del tratado”, señaló el presidente de Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna.

En rueda de prensa, los integrantes de este organismo especificaron que el objetivo es proponer iniciativas que fomenten una mayor vinculación entre Pymes de México, Estados Unidos y Canadá, detonando un mayor crecimiento de la cadena de valor de la región de América del Norte.

“Vamos a participar en las mesas de trabajo, vamos a convocar a nuestros socios para que puedan inscribirse y manifestar los temas convenientes para esta consulta.

Estaremos en el capítulo que tiene que ver con Pymes; queremos que se fortalezca y haya una mayor vinculación entre las Pymes de los tres países (Estados Unidos, México y Canadá)”, refirió Juan Pablo García, director de Caintra Nuevo León.

