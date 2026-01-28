Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_28_at_12_26_23_cdd0fced75
Finanzas

Amazon anuncia recorte de 16 mil empleos a nivel global

El gigante del comercio en línea enfrenta su segunda ola de despidos en pocos meses, un incremento de 14% frente al ajuste de octubre

  • 28
  • Enero
    2026

En un nuevo golpe al sector tecnológico global, Amazon anunció la eliminación de 16,000 empleos como parte de una ronda de ajustes enfocada en mejorar eficiencia operativa y rentabilidad.

El recorte, concentrado en puestos corporativos, evidencia la presión que enfrenta la compañía para adaptarse a un entorno económico más restrictivo y a una competencia cada vez más exigente.

Este movimiento representa la segunda ola de despidos en menos de tres meses, luego de que en octubre de 2025 la empresa recortara cerca de 14,000 posiciones, lo que implica un aumento aproximado de 14% en el volumen de ajustes.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.26.24.jpeg

Así, el gigante busca corregir el crecimiento acelerado de su plantilla durante la pandemia, cuando la expansión del comercio electrónico impulsó una contratación que hoy resulta difícil de sostener.

La reestructura coincide con un mayor énfasis en inteligencia artificial y automatización, áreas en las que la empresa ha incrementado inversiones y reducido la necesidad de ciertas funciones administrativas.

En este contexto, Amazon ofrecerá a empleados en Estados Unidos hasta 90 días para intentar una recolocación, además de indemnizaciones y cobertura médica para quienes no logren una transición.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.26.23 (1).jpeg

El ajuste se da en medio de un enfriamiento del mercado laboral estadounidense, donde la contratación se ha estancado.

En diciembre se crearon apenas 50,000 empleos, cifra cercana a los 56,000 reportados en noviembre, reflejo de la cautela empresarial tras el sobreajuste posterior a la pandemia, la incertidumbre por políticas arancelarias, el repunte inflacionario y el avance de la inteligencia artificial, factores que continúan redefiniendo el empleo en el mediano plazo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_melania_trump_b99f2d017f
Este viernes se estrena el documental biográfico de Melania Trump
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T104145_622_c7bfd6833c
Eugenio Derbez destaca en reto benéfico de MrBeast
Peru_estado_emergencia_lluvias_19ae6c9f79
Perú declara emergencia en 382 municipios por intensas lluvias
publicidad

Últimas Noticias

licenciatura_quimica_industrial_8d8b7bca5c
Convocan a inscribirse a la Licenciatura en Química Industrial
senado_estados_unidos_3a88d6ce01
Senado de EUA anuncia cierre parcial de Gobierno Federal
samuel_garcia_gira_trabajo_5d65fa362f
Arranca Samuel García gira de trabajo por Nueva York
publicidad

Más Vistas

escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
publicidad
×