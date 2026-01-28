Amazon anuncia recorte de 16 mil empleos a nivel global

En un nuevo golpe al sector tecnológico global, Amazon anunció la eliminación de 16,000 empleos como parte de una ronda de ajustes enfocada en mejorar eficiencia operativa y rentabilidad.

El recorte, concentrado en puestos corporativos, evidencia la presión que enfrenta la compañía para adaptarse a un entorno económico más restrictivo y a una competencia cada vez más exigente.

Este movimiento representa la segunda ola de despidos en menos de tres meses, luego de que en octubre de 2025 la empresa recortara cerca de 14,000 posiciones, lo que implica un aumento aproximado de 14% en el volumen de ajustes.

Así, el gigante busca corregir el crecimiento acelerado de su plantilla durante la pandemia, cuando la expansión del comercio electrónico impulsó una contratación que hoy resulta difícil de sostener.

La reestructura coincide con un mayor énfasis en inteligencia artificial y automatización, áreas en las que la empresa ha incrementado inversiones y reducido la necesidad de ciertas funciones administrativas.

En este contexto, Amazon ofrecerá a empleados en Estados Unidos hasta 90 días para intentar una recolocación, además de indemnizaciones y cobertura médica para quienes no logren una transición.

El ajuste se da en medio de un enfriamiento del mercado laboral estadounidense, donde la contratación se ha estancado.

En diciembre se crearon apenas 50,000 empleos, cifra cercana a los 56,000 reportados en noviembre, reflejo de la cautela empresarial tras el sobreajuste posterior a la pandemia, la incertidumbre por políticas arancelarias, el repunte inflacionario y el avance de la inteligencia artificial, factores que continúan redefiniendo el empleo en el mediano plazo.

