CNDH exige revisar recorte escolar por calor y Mundial 2026

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió este sábado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) reconsiderar la propuesta de adelantar el cierre del Ciclo Escolar 2025-2026 ante las ondas de calor y la logística del Mundial 2026.

Sobre los cambios al calendario escolar 2025-2026, la CNDH considera importante que la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas revisen esta determinación, priorizando el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el contexto laboral de quienes ejercen… pic.twitter.com/leoT7WEpHb — CNDH en México (@CNDH) May 9, 2026

El organismo sostuvo que una decisión de este tipo no solo impacta el calendario académico, sino también el bienestar integral de millones de estudiantes, especialmente aquellos cuyos cuidadores mantienen jornadas laborales normales.

Riesgo para niñas y niños sin supervisión

En su posicionamiento, la CNDH alertó que reducir anticipadamente las clases podría dejar a numerosos menores solos en casa o sin el acompañamiento necesario durante semanas adicionales, trasladando una carga considerable a madres, padres y tutores.

Según la Comisión, esta situación podría contradecir el principio del interés superior de la niñez al generar escenarios de vulnerabilidad física, emocional, social y cognitiva.

El organismo subrayó que una modificación de esta magnitud no puede analizarse únicamente desde factores logísticos o climáticos, sino también desde sus efectos familiares y sociales.

Solución temporal, problema estructural

La CNDH consideró que cerrar antes las escuelas por calor extremo o por ajustes derivados del Mundial no constituye una solución duradera.

Por el contrario, señaló que medidas de esta naturaleza desplazan responsabilidades institucionales hacia las familias sin resolver de fondo problemas como:

Infraestructura escolar deficiente ante altas temperaturas

Falta de sistemas de climatización adecuados

Escasa planificación para eventos internacionales

SEP mantiene propuesta bajo debate

La polémica creció luego de que se planteara adelantar vacaciones escolares al 5 de junio de 2026.

Mientras el secretario de Educación, Mario Delgado, reiteró públicamente esa posibilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum matizó el anuncio al asegurar que el calendario aún no está definido y enfatizó que cualquier ajuste deberá garantizar que estudiantes no pierdan clases.

La CNDH llamó a las autoridades educativas a diseñar alternativas más completas que protejan simultáneamente:

El derecho a la educación

La seguridad de la niñez

Las condiciones laborales de las familias

La salud de estudiantes y docentes frente al calor extremo

Comentarios