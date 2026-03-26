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Internacional

Protestan en Chile por recortes para universidad gratuita

Apenas llegó al poder, el presidente José Antonio Kast, ordenó un recorte del 3% del gasto corriente de los ministerios, incluido el de Educación

  • 26
  • Marzo
    2026

Miles de estudiantes chilenos protestaron este jueves en Santiago contra el gobierno de José Antonio Kast, quien evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de recortar el presupuesto del Ministerio de Educación.

Los manifestantes, en su mayoría colegiales vestidos con sus tradicionales uniformes de secundaria, marcharon por varias cuadras de la avenida Alameda. En su marcha se produjeron algunos choques con la policía, que los dispersó con agua a chorro.

Protestas Chile

Austeridad hasta en educación

Kast, apenas asumido el gobierno, ordenó un recorte del 3% del gasto corriente de los ministerios, incluido el de Educación, para cumplir con su anunciada política de austeridad.

Además, su gobierno evalúa poner un límite para los nuevos estudiantes mayores de 30 años al acceso a la educación universitaria gratuita. Y los manifestantes temen que puedan venir más ajustes.

Protestas Chile

Kast se ha propuesto reducir el gasto fiscal en unos $6,000 millones de dólares en los próximos 18 meses, aunque sus adversarios creen que no podrá hacerlo sin afectar los beneficios sociales.

“Este Kastigo no nos lo merecemos”, rezaban algunos de los carteles que levantaban los manifestantes, en un juego de palabras con el apellido del mandatario.

Protestas Chile

Los precios se disparan en Chile

Ya hay señales de que el gobierno de Kast va en serio con el ahorro fiscal. A partir de este jueves, la gasolina aumentó en un 30 % y el diésel en un 60 %, luego de anunciar un duro ajuste al subsidio estatal que evitaba fuertes subidas por la guerra en Medio Oriente.

Frente al palacio presidencial de La Moneda, mientras el gobernante promulgaba su primera ley de "Emergencia Energética" para paliar los efectos del alza de precios, pasó la marcha.


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