Regios ganan más: aumentan salarios por encima de la inflación

El salario diario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó los $737.99 pesos durante junio, un 6.5% más que un año atrás

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La fuerza laboral en el estado está mejorando de manera sostenida su nivel de ingresos.

Para muestra, el salario diario integrado promedio de los trabajadores afiliados al IMSS en Nuevo León alcanzó los $737.99 pesos en junio, lo que representó un incremento anual de 6.5% respecto a igual mes de 2025, logrando un repunte por encima de la inflación, la cual se ubicó en 4.84% según el dato más reciente.

De acuerdo con el reporte más reciente del Panorama Laboral de Coparmex, los trabajadores mantienen una ganancia real en su poder adquisitivo.

En el caso de los sectores con mejores sueldos, destaca la industria eléctrica, que se mantuvo como la mejor remunerada en la entidad, con salarios superiores a los $1,329 pesos diarios en promedio, seguida por la manufactura y los servicios para empresas.

No obstante, el reporte también arroja que los mayores incrementos anuales correspondieron a la construcción, con un alza de 10.3%; seguida por la manufactura, con 6.9%; los servicios sociales, con 6.8%; y el sector de transporte y comunicaciones, con 6.5 por ciento.

En el análisis por municipios, se observó que Juárez encabezó el crecimiento salarial con un aumento anual de 11.1% durante el periodo mencionado, seguido por Pesquería, con 10.9%, y Salinas Victoria, con 9.3 por ciento.

En contraste, Ciénega de Flores registró el menor incremento, con 1.7%, mientras que San Pedro Garza García reportó un avance de 4.7%, ambos por debajo del promedio estatal.

A nivel nacional, el salario diario integrado aumentó 6.39% anual, ligando cinco meses consecutivos de moderación en su crecimiento.

Cabe mencionar que, en la última década, el número de trabajadores que perciben un salario mínimo en Nuevo León ha disminuido de forma considerable, lo que evidencia un mayor nivel de ingresos.

Y es que, mientras hace 10 años el número de personas con un salario mínimo era de 677,998, según cifras al tercer trimestre de 2015, para igual periodo de 2025 la cifra bajó a 436,275 trabajadores, lo que significó una reducción de 35.6 por ciento.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en Nuevo León y el resto del país (excepto la zona fronteriza norte) aumentó a $315.04 pesos diarios.

Este incremento del 13% representa un sueldo mensual de alrededor de $9,582.47 pesos.

Del total de trabajadores que hay en la entidad, actualmente un 18.8% percibe un salario mínimo; hace 10 años era un 38.0 por ciento.

Acelera costo por hora trabajada

Entre 2019 y 2025, el ingreso promedio por hora trabajada en Nuevo León aumentó 65%, al pasar de $51 a $84 pesos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

La entidad también superó el promedio nacional, que fue de $62 pesos por hora, una diferencia de 35.4 por ciento.

El organismo atribuyó este comportamiento a los incrementos al salario mínimo y a la escasez de personal técnico especializado, particularmente en el sector industrial.

No obstante, advirtió que el costo laboral para las empresas continúa aumentando y que, si el crecimiento salarial supera el avance de la productividad, podría generar distorsiones en el mercado laboral.