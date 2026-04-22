‘Sufren’ regios con vivienda y ropa a alto sobreprecio

La escalada inflacionaria en Nuevo León se está registrando en diversos sectores, sin embargo, en el último mes, lo relacionado con la vivienda es lo que registra el mayor aumento.

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, dicho rubro reporta un alza de 4.58% en marzo.

En segundo lugar, se posiciona el rubro de ropa y calzado con 2.68 por ciento.

“En vivienda resalta el aumento en el precio de la energía eléctrica y el gas LP.En el grupo de ropa y calzado, destaca un alza en el precio de las camisas para hombre y las blusas para mujer”, refirió.

Así como ocurre a nivel nacional, los alimentos, bebidas y tabaco también destacan en los incrementos, donde alcanzan un nivel de 1.35 por ciento.

“En el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, se observó un aumento en el precio del limón, el pollo, el tomate, el bistec y la milanesa”, señaló.

A la lista se suman transporte y comunicaciones con 1.32% y en donde destaca un alza en el precio de la gasolina.

En la parte de muebles, aparatos y accesorios domésticos se reportó un aumento de 1.09 por ciento.

“Se observó una subida en el precio de los detergentes y los jabones en barra, bienes que están clasificados en el grupo de muebles, aparatos y accesorios domésticos”, indicó.

En tanto que, en el grupo de educación y esparcimiento, se registra un incremento en el precio de los artículos de deporte y cacería.

Al respecto, Edgar Luna, director del CIE, dijo que las alzas están relacionadas con diversos factores, como un aumento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). y del petróleo ante el conflicto en Medio Oriente.

"Los fertilizantes han subido y eso impacta los alimentos; y en la parte de transporte, por el tema de insumos que compran las empresas del extranjero y que se han visto impactados por el tema de transporte y costos de traslado", señaló.

Aunado a ello, analistas señalaron que el repunte de la inflación general en el mes de marzo en el país evidencia un entorno de presiones que posterga la convergencia hacia la meta inflacionaria de 3% del Banco de México.

Alza a nivel nacional

La inflación en México se disparó a 4.59% durante el mes de marzo, con lo que hiló dos meses fuera del objetivo del Banco de México de 3 por ciento.

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance mensual de 0.86%, informó el Inegi en semanas recientes.

Con ello, la inflación se aceleró por tercer mes consecutivo, mientras que se mantuvo por segundo mes fuera del rango objetivo del banco central de 3% +/-1 punto porcentual, con lo cual analistas auguran cautela por parte de Banxico, cuya próxima reunión se realizará el 7 de mayo.

El dato reportado en marzo representa el mayor nivel para la inflación desde octubre de 2024, cuando los precios al consumidor aumentaron 4.76 por ciento.

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