Enfrentan regios alimentos, tabaco y bebidas más caras

Los hogares regios enfrentaron durante abril mayores incrementos en productos básicos, principalmente en alimentos, bebidas y tabaco, rubro que registró un alza mensual de 2.69%, de acuerdo con un reporte del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El documento corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Monterrey.

En el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, que registró un alza mensual de 2.69%, el reporte atribuyó el incremento principalmente al aumento en productos como tomate, chile serrano, chile jalapeño, zanahoria y aguacate.

Además, el IPC general del Área Metropolitana de Monterrey registró una inflación mensual de 0.30% durante abril del año en curso.

En segundo lugar, entre los rubros con mayores aumentos se ubicaron los muebles, aparatos y accesorios domésticos, con un incremento de 1.15%, impulsado principalmente por el alza en detergentes.

Asimismo, transporte y comunicaciones reportó una variación de 0.82%, debido al incremento en el precio de la gasolina; mientras que salud y cuidado personal avanzó 0.52% por aumentos en champús y pasta dental.

A su vez, educación y esparcimiento registró un alza de 0.19% derivada del mayor costo del material escolar.

Por otro lado, el reporte señala que de abril de 2025 a abril de 2026 las familias del Área Metropolitana de Monterrey enfrentaron una inflación anual de 4.76% en el IPC general.

Al respecto, Edgar Luna, director del CIE, explicó que hay diversos factores que influyen en dicha alza.

Refirió que algunos de los productos con mayor incidencia son la carne, el chile serrano, el jalapeño y el tomate rojo.

“Algunos (alimentos) es por temporada, también tiene que ver con la sequía, y también incluso por el tema de la gasolina y el conflicto que está pasando y que, si bien el gobierno ha subsidiado, esto está influyendo, y otro tema es el IEPS a refrescos y cigarros”, explicó a El Horizonte.

En el reporte también se indica que para las familias de menores ingresos, agrupadas en el IPC para el estrato bajo y marginal (IPC ByM), la inflación anual fue de 6.51%, reflejando un mayor impacto en productos considerados de primera necesidad.

“El regio de menores ingresos enfrenta una inflación más alta que la que enfrenta el regio promedio; esto se debe al incremento en el precio de algunos bienes y servicios que son considerados de primera necesidad”, señala.

Luna también adelantó que los incrementos de precios podrían seguir en los próximos meses si la guerra en Medio Oriente sigue prolongándose.

Canasta básica ‘por los cielos’

A este panorama se suma el encarecimiento de la canasta alimentaria a nivel nacional.

Esta semana, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que la inflación alimentaria anual alcanzó 8.29%, casi el doble de la inflación general nacional ubicada en 4.45 por ciento.

Además, el precio promedio de la canasta básica alimentaria se ubicó en $2,121 pesos durante mayo, tras un incremento mensual de 0.72 por ciento.

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