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Finanzas

Regios triplican promedio nacional de ventas de autos

Nuevo León colocó 9,849 autos en abril, triplicando el promedio de comercialización, impulsado por el dinamismo económico y la expansión del mercado automotriz

  • 25
  • Mayo
    2026

Nuevo León se consolidó en abril como el tercer mercado con mayor compra de autos a nivel nacional, al registrar la comercialización de 9,849 unidades, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con lo que incluso triplicó el promedio de ventas a nivel nacional. 

En el mes de referencia, la entidad quedó solo por debajo de Ciudad de México, que reportó 17,024 vehículos vendidos, y del Estado de México, con 13,661 unidades.  

Detrás de Nuevo León se ubicaron estados como Jalisco, con 8,339 vehículos comercializados; Puebla, con 5,787; Veracruz, con 5,161; Guanajuato, con 4,654, y Quintana Roo, con 3,473 unidades vendidas en el cuarto mes del año.

Además, un dato relevante también muestra que la media nacional de ventas de vehículos durante abril fue de 3,500 unidades, por lo que el mercado regio prácticamente triplicó el promedio nacional, según datos de la AMDA.  

En otra comparativa, se observa que Nuevo León incrementó 1.2% sus ventas de autos respecto a abril del año pasado, al pasar de 9,734 unidades en 2025 a 9,849 vehículos en 2026, es decir, 115 unidades más.  

A través de un comunicado reciente, la AMDA destacó que “Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León mantienen sus posiciones de líderes en el ranking nacional por número de compradores en el mes y el acumulado”.  

Asimismo, el organismo señaló que Quintana Roo, Puebla y Veracruz fueron las entidades con las mayores variaciones positivas en abril.  

Entre otras cifras, también se observa que en el acumulado de enero a abril de 2026, Nuevo León también se ubicó como el tercer mercado nacional en compra de autos, con 42,057 unidades comercializadas, solo detrás de Ciudad de México, con 74,826, y Estado de México, con 55,565 vehículos vendidos en el periodo.  

Con ello, la cifra reportada por el estado se colocó muy por encima de la media nacional del cuatrimestre, que fue de 14,820 automóviles, mientras que Jalisco ocupó la cuarta posición con 35,554 unidades y Puebla la quinta, con 23,912 vehículos vendidos.

Máximos históricos

El mercado automotriz alcanzó un nuevo máximo histórico y registró un crecimiento de 8.6% en la venta de autos ligeros nuevos, con 118,859 unidades colocadas a nivel nacional.

El avance se vio impulsado principalmente por la expansión de marcas de origen asiático que ofrecen una combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad de inventario y una oferta más diversificada.

“Tomando el bimestre marzo-abril 2026, se comercializaron 250,428 unidades; en comparativa con el mismo periodo de 2025, se registró un avance de 5.35, es decir, un aumento de 12,574 vehículos ligeros”, detalló Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).


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