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Finanzas

Remesas suben 2.6% en primer cuatrimestre de 2026

Se informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 104 millones de dólares, un aumento interanual del 3.4%

  • 01
  • Junio
    2026

México recibió 19,676 millones de dólares  en remesas durante el primer cuatrimestre de este 2026, lo que representa un aumento del 2.6%.

Tras casi un año de descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antimigratorias de Estados Unidos, la tendencia se mantiene al alza.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), México recibió 495 millones de dólares más que los recibidos en los primeros cuatro meses de 2025.

Tan solo en abril, México captó 4.978 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3.7%.

De acuerdo con la directora de análisis económico del Banco Base, Gabriela Siller, esto se dio tras una fuerte caída mensual por el temor a la deportación.

“Las remesas registraron en abril una fuerte caída mensual. Siguen afectadas por el miedo de los migrantes de salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”.

Tan solo en el cuarto mes del año, se reportaron aumentos interanuales del 3.7% en el número de remesas recibidas, hasta las 12.35 millones de operaciones, y del 5.5% en el monto promedio, de 403 dólares. Aunque las remesas suelen caer en el mes de abril, el descenso en este 2026 “fue la más profundo desde el 2020”.

Remesas de mexicanos aumentan hasta 3.4% interanual

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 104 millones de dólares, un aumento interanual del 3.4%.

Durante 2025, México recibió 61,791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Esto se debe a que la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío y ha criticado la medida adoptada por la Administración de Donald Trump, al considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.


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