Las remesas impulsan negocios familiares e inclusión financiera

Las remesas que llegan a México no solo representan un apoyo para el gasto diario de millones de familias, sino también una oportunidad para fortalecer negocios familiares y fomentar la inclusión financiera, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El organismo destacó que estos recursos pueden convertirse en inversión productiva para microempresas y emprendimientos locales.

En el marco de su colaboración con FINABIEN, la Confederación indicó que el objetivo es acercar herramientas digitales y opciones de financiamiento a negocios familiares.

El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, afirmó que “las remesas son esfuerzo familiar. Por eso, cuidar cuánto llega, cómo llega y en qué condiciones llega también es una agenda de seguridad económica”.

Asimismo, la organización subrayó que la elección de la remesadora puede impactar directamente en el dinero que reciben las familias.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un envío de $400 dólares puede presentar diferencias de hasta $345 pesos entre instituciones.

En depósitos por transferencia, FINABIEN entregó $7,046.93 pesos, mientras que Wells Fargo otorgó $6,701.94 pesos.

Por otro lado, el Banco de México informó que en marzo de 2026 ingresaron al país $5,394 millones de dólares en remesas, cifra que representó un crecimiento anual de 4.9 por ciento.

En el primer trimestre del año, el monto acumulado alcanzó los $14,457 millones de dólares, de los cuales 99% se realizaron mediante transferencias electrónicas.

A su vez, Concanaco-Servytur destacó que fortalecer los pequeños negocios significa impulsar la economía local, ya que, según el Inegi, las micro unidades económicas representan 95.5% de los establecimientos del país.

“Cuando una remesa ayuda a comprar inventario, mejorar un local o digitalizar una operación, deja de ser solo ingreso familiar y se convierte en patrimonio productivo para una comunidad”, señaló la Confederación.

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