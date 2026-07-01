Crecen remesas 3.8% en mayo y mantienen tendencia al alza

Las remesas acumularon entre enero y mayo un total de $25,287 millones de dólares, cifra superior a los $24,588 millones registrados en 2025

Las remesas que ingresaron a México mantuvieron su tendencia positiva durante mayo al registrar un crecimiento anual de 3.8%, con un flujo de $5,611 millones de dólares, con lo que hilaron su cuarto mes consecutivo de incrementos, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

El avance se dio pese a que el número de operaciones disminuyó 1.7% en comparación con mayo de 2025, al contabilizarse 13.9 millones de envíos.

No obstante, el monto promedio por remesa aumentó 5.6% y se ubicó en $404 dólares, lo que impulsó el crecimiento del flujo total de recursos enviados, principalmente desde Estados Unidos.

Con este resultado, las remesas acumularon entre enero y mayo un total de $25,287 millones de dólares, cifra superior a los $24,588 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento anual de 2.8% y confirma la recuperación de estos ingresos durante 2026.

Asimismo, Banxico reportó que el 99.2% de las remesas recibidas en los primeros cinco meses del año se realizaron mediante transferencias electrónicas, mientras que los envíos en efectivo y especie representaron 0.6% y las “money orders”, documento financiero prepagado y seguro que sirve como método de pago, similar a un cheque apenas 0.2% del total.

Las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para el país y, tras el retroceso observado a inicios del año, los resultados de mayo consolidan cuatro meses consecutivos de crecimiento, reflejando una recuperación sostenida en el flujo de recursos que reciben millones de hogares mexicanos.