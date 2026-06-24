Retoman crecimiento constructoras tras casi dos años de caídas

Especialistas señalan que el avance está asociado a proyectos de infraestructura pública vinculados con los preparativos por la justa deportiva

Tras dos años consecutivos de contracción, el sector de la construcción retomó el crecimiento anual en abril de 2026, al registrar un avance de 0.38% en el valor total de la producción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi.

Además, en su comparación mensual mostró un incremento de 0.45%, con lo que acumuló siete meses al alza, igualando su mejor racha desde 2023.

El repunte estuvo impulsado principalmente por las obras de infraestructura, destacando el segmento de electricidad y telecomunicaciones, que creció 38.94% anual, seguido de transporte y urbanización, con un avance de 24.69 por ciento.

De esta manera, las obras relacionadas con comunicación registraron un crecimiento más acelerado que las vinculadas al transporte.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Grupo Financiero Base, el avance está asociado a proyectos de infraestructura pública vinculados con los preparativos por el Mundial de Futbol.

Sin embargo, advirtió que "se trata de un incremento transitorio, que no implica un cambio en la trayectoria de la producción de la construcción a largo plazo".

Obras para sector público aumentan 19.21% anual

Por sector contratante, las obras realizadas para el sector público aumentaron 19.21% anual, acumulando cuatro meses de crecimiento, mientras que las del sector privado retrocedieron 6.87%, sumando seis meses consecutivos de caídas.

En el acumulado de enero a abril de 2026, la construcción pública avanzó 14.13%, en contraste con la disminución de 6.74% observada en la privada.

Pese a la recuperación de la producción, los indicadores laborales continúan mostrando debilidad.

El personal ocupado en las empresas constructoras cayó 2.52% anual y las horas trabajadas disminuyeron 1.98%, aunque las remuneraciones reales por trabajador crecieron 2.96% respecto a abril del año pasado.