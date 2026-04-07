Estados Unidos e Israel retoman ataques contra isla de Jarg

Estados Unidos e Israel retoman los ataques contra la isla de Jarg, previo a que se venza el plazo estipulado por el presidente Donald Trump para culminar con la guerra en Medio Oriente.

Fuerzas armadas lanzaron misiles desde aviones de combate y busques, lo que provocaron explosione en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes en los que se muestra que después de perpetrar estos ataques, densas columnas de humo se visualizaban desde varios kilómetros a la redonda.

ÚLTIMA HORA: El ejército estadounidense acaba de ATACAR LA ISLA DE KHARG, donde Irán gestiona su petróleo — Axios pic.twitter.com/mABYEhODzR — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 7, 2026

Recordemos que en la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. En ella, se gestionan alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo en el país.

En paralelo, se produjo un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis, en la provincia de Alborz, informó la compañía local de distribución eléctrica.

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Trump asegura que eliminará todas las plantas de suministro

Estados Unidos anunció en paralelo que ha bombardeado "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jarg, según informó un medio estadounidense.

También este medio reportó que los bombardeos alcanzaron búnkeres, estaciones de radar y depósitos de municiones.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump afirmó que eliminarían todas las plantas de suministro del territorio iraní.

"Concluiremos nuestra encantadora 'estadía' en Irán volando y aniquilando por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la Isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!)”, escribió.

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