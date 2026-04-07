Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
eua_iran_retoman_ataques_contra_isla_jarg_bf06e7dcb2
Internacional

Estados Unidos e Israel retoman ataques contra isla de Jarg

Esta infraestructura considerada como el yacimiento de gas más grande del mundo, gestionan alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán

  • 07
  • Abril
    2026

Estados Unidos e Israel retoman los ataques contra la isla de Jarg, previo a que se venza el plazo estipulado por el presidente Donald Trump para culminar con la guerra en Medio Oriente

Fuerzas armadas lanzaron misiles desde aviones de combate y busques, lo que provocaron explosione en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes en los que se muestra que después de perpetrar estos ataques, densas columnas de humo se visualizaban desde varios kilómetros a la redonda.

Recordemos que en la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. En ella, se gestionan alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo en el país.

En paralelo, se produjo un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis, en la provincia de Alborz, informó la compañía local de distribución eléctrica.

Te recomendamos: EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

Trump asegura que eliminará todas las plantas de suministro

Estados Unidos anunció en paralelo que ha bombardeado "docenas" de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jarg, según informó un medio estadounidense.

También este medio reportó que los bombardeos alcanzaron búnkeres, estaciones de radar y depósitos de municiones.

A través de redes sociales, el presidente Donald Trump afirmó que eliminarían todas las plantas de suministro del territorio iraní.

"Concluiremos nuestra encantadora 'estadía' en Irán volando y aniquilando por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la Isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas de desalinización!)”, escribió.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_13_59_PM_c1ac64b693
Trump critica a la OTAN en reunión con Mark Rutte
Wall_Street_rojo_9a1e37d8d4
Wall Street sube tras sesión de rebote por alto el fuego EUA-Irán
velasco_sre_40e16233c3
Senado avala a Roberto Velasco como nuevo canciller de México
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_08_225129_3af12579d1
Abren módulo de afiliación IMSS en zona sur de Tamaulipas
comerciantes_2_b4e860e3d5
Ventas crecen en Mercado Santander por vacaciones de Semana Santa
5216ab04_2c83_465a_ace6_39c4255a2c9a_48e8a72b9c
Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×