Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_aeropuerto_jalisco_80c81a8a2f
Nacional

Se reactiva Jalisco: aeropuertos y hoteles retoman operaciones

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantienen abiertos y en operación

  • 23
  • Febrero
    2026

Después de la tormenta, vuelve la calma a Jalisco…

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantienen abiertos y en operación. Pese a no haber suspendido actividades, ambas terminales registran múltiples cancelaciones y reprogramaciones debido al contexto de orden público ocurrido el pasado domingo.

“Ante los acontecimientos registrados en la región, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecen abiertos y operando”, informó el grupo.

GAP precisó que las decisiones de vuelo dependen directamente de cada aerolínea y no de la administración aeroportuaria. 

“Si se tiene un vuelo programado, recomendamos consultar directamente con la aerolínea el estatus actualizado del vuelo, ya que las decisiones corresponden a cada compañía aérea”.

El saldo de afectaciones tras los hechos de inseguridad es el siguiente:

  • Aeropuerto de Guadalajara: 71 cancelaciones y 17 demoras.
  • Aeropuerto de Puerto Vallarta: 47 cancelaciones y una demora.

Como medida preventiva, ambas terminales operan bajo una vigilancia especial para garantizar la integridad de pasajeros y personal. 

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) han tomado el control de los perímetros y áreas estratégicas tras los hechos de violencia vinculados al fallecimiento de “El Mencho”. 

Conexiones aéreas estables con Monterrey

El Aeropuerto Internacional de Monterrey mantuvo este lunes una operación estable en sus rutas hacia Jalisco. Según datos de OMA:

Salidas: Los vuelos de Aeroméxico (AMX 039) y Viva Aerobus (VIV 3205) hacia Guadalajara operaron a tiempo; solo se registró una demora en el vuelo VOI 1085 de Volaris.

Llegadas: Los arribos desde Puerto Vallarta (VIV 4345) y Guadalajara (VIV 3198 y 3196) aterrizaron sin contratiempos.

Brindan hospitalidad a turistas varados

En Puerto Vallarta, las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) activaron protocolos de seguridad y hospitalidad para proteger a huéspedes nacionales y extranjeros.

La necesidad de mantener a cientos de turistas bajo resguardo ha generado retos logísticos, especialmente en establecimientos que carecen de servicio continuo de alimentos. Ante esto, el personal hotelero ha realizado gestiones extraordinarias para conseguir suministros y asegurar la alimentación de quienes permanecen varados.

La ANCH informó que mantiene una comunicación estrecha con las autoridades, brindando acompañamiento a los viajeros mientras se normalizan las operaciones aéreas para facilitar su retorno.

Retoma la calma Jalisco

  • Operatividad aeroportuaria: El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que las terminales de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecen abiertas, aunque sujetas a las decisiones de itinerario de cada aerolínea.
  • Saldo de afectaciones: Tras los incidentes del domingo, se reportan 71 cancelaciones y 17 demoras en Guadalajara, mientras que Puerto Vallarta suma 47 vuelos cancelados y uno demorado.
  • Refuerzo de seguridad: Elementos de la Guardia Nacional y la SEDENA mantienen el control perimetral y de áreas estratégicas en ambos aeropuertos para garantizar la integridad de pasajeros y personal.
  • Conexión aérea estable con Monterrey: Las rutas desde el Aeropuerto de Monterrey operan con estabilidad, cumpliendo la mayoría de sus salidas y llegadas a tiempo.
  • Resguardo de turistas: Hoteles afiliados a la ANCH en Puerto Vallarta activaron protocolos de seguridad; se garantizan alimentos y suministros a los huéspedes varados.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jalisco_retorna_actividades_transporte_publico_c49da9a5f4
Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia
Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_31_55_AM_1d0c605890
Está NL 'más vacunado' ante posible ola violenta: expertos
nacional_ignacio_mier_798da17376
'La reforma electoral sí se presentará mañana': Ignacio Mier
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_24_at_11_24_06_41756a53e3
Aplica IMSS Nuevo León 74 mil vacunas contra sarampión
bolivia_repechaje_fifa_mencho_ecef3a0fee
Bolivia pide a FIFA reforzar seguridad en México para repechaje
carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×