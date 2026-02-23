Se reactiva Jalisco: aeropuertos y hoteles retoman operaciones

Después de la tormenta, vuelve la calma a Jalisco…

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantienen abiertos y en operación. Pese a no haber suspendido actividades, ambas terminales registran múltiples cancelaciones y reprogramaciones debido al contexto de orden público ocurrido el pasado domingo.

“Ante los acontecimientos registrados en la región, los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecen abiertos y operando”, informó el grupo.

GAP precisó que las decisiones de vuelo dependen directamente de cada aerolínea y no de la administración aeroportuaria.

“Si se tiene un vuelo programado, recomendamos consultar directamente con la aerolínea el estatus actualizado del vuelo, ya que las decisiones corresponden a cada compañía aérea”.

El saldo de afectaciones tras los hechos de inseguridad es el siguiente:

Aeropuerto de Guadalajara: 71 cancelaciones y 17 demoras.

Aeropuerto de Puerto Vallarta: 47 cancelaciones y una demora.

Como medida preventiva, ambas terminales operan bajo una vigilancia especial para garantizar la integridad de pasajeros y personal.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) han tomado el control de los perímetros y áreas estratégicas tras los hechos de violencia vinculados al fallecimiento de “El Mencho”.

Conexiones aéreas estables con Monterrey

El Aeropuerto Internacional de Monterrey mantuvo este lunes una operación estable en sus rutas hacia Jalisco. Según datos de OMA:

Salidas: Los vuelos de Aeroméxico (AMX 039) y Viva Aerobus (VIV 3205) hacia Guadalajara operaron a tiempo; solo se registró una demora en el vuelo VOI 1085 de Volaris.

Llegadas: Los arribos desde Puerto Vallarta (VIV 4345) y Guadalajara (VIV 3198 y 3196) aterrizaron sin contratiempos.

Brindan hospitalidad a turistas varados

En Puerto Vallarta, las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) activaron protocolos de seguridad y hospitalidad para proteger a huéspedes nacionales y extranjeros.

La necesidad de mantener a cientos de turistas bajo resguardo ha generado retos logísticos, especialmente en establecimientos que carecen de servicio continuo de alimentos. Ante esto, el personal hotelero ha realizado gestiones extraordinarias para conseguir suministros y asegurar la alimentación de quienes permanecen varados.

La ANCH informó que mantiene una comunicación estrecha con las autoridades, brindando acompañamiento a los viajeros mientras se normalizan las operaciones aéreas para facilitar su retorno.

