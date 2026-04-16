Retoman acciones en predio con restos humanos en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó sobre la reanudación de las acciones de procesamiento en un predio ubicado en el sector Puerta Sur de Reynosa, donde previamente fueron localizados cráneos y diversos restos óseos humanos.

De acuerdo con lo dado a conocer, los trabajos consisten en el levantamiento y recuperación de los restos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Gobierno de Reynosa.

Avanza identificación de restos

El colectivo destacó la colaboración de autoridades municipales en las labores de limpieza del predio, las cuales se realizan bajo la supervisión de personal especializado para garantizar el adecuado manejo de la evidencia.

Tras la reanudación de estas acciones, se espera que continúen los procesos científicos correspondientes que permitan avanzar en la identificación de los restos, con el objetivo de brindar certeza a las familias que cuentan con denuncias por personas desaparecidas.

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