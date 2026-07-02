México recibirá el próximo 20 de julio a una delegación estadounidense para iniciar formalmente el proceso de revisión del acuerdo comercial

Inicio / Finanzas / Reunión con EUA no implicó una renegociación del TMEC: Ebrard

La primera reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar el T-MEC no significó el inicio de una renegociación del acuerdo comercial ni derivó en modificaciones a sus reglas, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario aclaró que el encuentro realizado con motivo del sexto aniversario de la entrada en vigor del tratado tuvo como propósito fijar la postura de cada país respecto al mecanismo de revisión previsto en el propio acuerdo, y no reabrir su contenido.

"No es una reunión para ver si está vigente el tratado, no es una reunión para ver si vamos a modificar la vigencia del tratado establecido hasta 2036", explicó.

Ebrard subrayó que, contrario a diversas interpretaciones surgidas tras el encuentro, el T-MEC continúa exactamente en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la reunión.

"El día de hoy sigue siendo el mismo tratado. No se ha modificado y no esperamos que haya modificaciones sustantivas en las próximas conversaciones", afirmó.

Explicó que México y Canadá propusieron extender la vigencia del acuerdo por otros 16 años, es decir, hasta 2042, sin embargo Estados Unidos informó que, por ahora, no respalda esa posibilidad.

"Estados Unidos no está de acuerdo en extender el tratado del año 2036 al año 2042. El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual", señaló.

Inicia la revisión formal

Ebrard informó que el próximo 20 de julio una delegación estadounidense visitará México para iniciar formalmente la revisión del T-MEC.

Durante ese encuentro, ambas partes definirán la metodología de las revisiones anuales, los temas prioritarios y los objetivos que buscarán alcanzar en cada etapa.

"Vamos a tratar de ponernos de acuerdo en objetivos y acciones para resolver las preocupaciones de cada una de las partes", explicó.

Recordó que durante el último año Estados Unidos presentó más de 50 observaciones relacionadas con la aplicación del tratado, la mayoría de las cuales ya fueron atendidas por México.

México buscará reducir aranceles

Entre los principales temas que llevará la delegación mexicana a la mesa de negociación destaca la eliminación o reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos al amparo de la Sección 232 de su legislación comercial.

"A México le preocuparía la reducción de los aranceles que nos fueron impuestos el año pasado con apego al artículo 232", señaló.

Además, el gobierno mexicano buscará impulsar una mayor integración productiva en América del Norte para disminuir la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

Sostuvo que la prioridad del Gobierno de México será conservar las condiciones preferenciales que actualmente tiene el país dentro del mercado estadounidense.

Subrayó que, pese a la política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump, México mantiene una posición competitiva frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

"La instrucción que nos ha dado la presidenta es que la posición de México respecto al conjunto de países que comercian con Estados Unidos sea la mejor. Hoy lo es", afirmó.

Añadió que actualmente más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles, una condición que el gobierno buscará preservar durante el proceso de revisión anual del tratado.