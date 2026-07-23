El secretario de Economía recibió la noche de este miércoles al funcionario estadounidense en el marco de las conversaciones sobre el T-MEC

Inicio / Nacional / Sheinbaum avanza en revisión del T-MEC tras reunión con Greer

La presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en las conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tras reunirse este jueves con el embajador comercial Jamieson Greer en Palacio Nacional.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió diversas fotografías en donde mostraba momentos de la reunión con el representante estadounidense.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. pic.twitter.com/eYUkcGu4SY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 23, 2026

Previamente, la presidenta afirmó que uno de los principales objetivos de la reunión es avanzar en la revisión del T-MEC y mantener abiertas las negociaciones comerciales entre ambos países.

La reunión también se desarrolla en un contexto de incertidumbre por la posible imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

Al respecto, la mandataria federal ha reiterado que el Gobierno mexicano espera la definición de Washington y mantiene la postura de defender los argumentos para evitar nuevas medidas comerciales contra México.

Previamente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió la noche de este miércoles al funcionario estadounidense en el marco de las conversaciones sobre el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Dándole la bienvenida a Jamieson Greer , titular de la USTR, a la ronda de conversaciones para la revisión del TMEC en curso . Welcome to México !! pic.twitter.com/IS7tgz2gv0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

- Información en proceso -