SAT: para esto sirve la Constancia de Situación Fiscal

Las empresas han solicitado este documento a sus empleados para cumplir con la última actualización del SAT

A partir del primero de enero de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una nueva versión de factura electrónica para contribuyentes, mejor conocida como CFDI 4.0, misma que comenzará a ser obligatoria a partir del mes de julio.

Esta nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) provocó que las empresas solicitaran un documento oficial a sus empleados: la Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, ya que para cumplir con los nuevos requerimientos tienen que contar con la información actualizada de sus funcionarios.

¿Qué es?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento en el que se encuentran los datos que un contribuyente tiene registrados ante el SAT, con la finalidad de conocer el estatus actual de una persona física, como su identificación, domicilio, actividades económicas y régimen fiscal.

Esta constancia es importante al interior de una empresa, pues mediante ella el empleador puede conocer los datos fiscales de la persona que tiene contratada y presentarlos de manera correcta ante el SAT al momento de expedir la nómina CFDI.

¿Pasa algo si no la entrego?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no es posible suspender el salario del empleado y es falso que no se pueda timbrar el recibo de pago si no se cuenta con los datos de la Constancia de Situación Fiscal; sin embargo, si no se presenta es probable que la empresa escriba información incorrecta en la factura electrónica y deba corregir lo más pronto posible.