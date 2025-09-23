Se complica reactivación de envíos de ganado hacia EUA

La posibilidad de que se reanude la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos nuevamente volvió a complicarse.

Y es que, este lunes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó sobre un nuevo caso de gusano barrenador detectado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 112 kilómetros de la frontera con Texas.

Este hecho complica los trabajos para anular las restricciones que tiene esta actividad desde el pasado mes de mayo y que ya han dejado pérdidas importantes.

El hallazgo en la entidad corresponde a una vaca de ocho meses recientemente trasladada desde el sur de México a un corral de engorda certificado.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EUA, señaló que proteger al país de esta plaga es una “prioridad de seguridad nacional” y advirtió que Washington actuará incluso sin la cooperación de México.

“Los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria ni nuestro suministro de alimentos”, afirmó en un comunicado.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en total se revisaron los 100 animales que venían en el cargamento procedente de Minatitlán, Veracruz, y solo uno estaba afectado por el gusano barrenador del ganado (GBG).

Actualmente, los puertos estadounidenses permanecen cerrados a las importaciones de ganado, bisontes y caballos mexicanos, lo que ya ha generado pérdidas estimadas en $1,300 millones de dólares, según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Además, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en un solo día se pierden cerca de $7 millones de dólares.

La suspensión ha detenido el envío de por lo menos 650,000 cabezas de ganado, afectando a uno de los principales sectores exportadores de México.

Fue desde el pasado 11 de mayo que se anunció esta medida restrictiva.

Posteriormente se logró que dicha actividad se reanudara de forma gradual el pasado lunes 7 de julio.

Sin embargo, este 9 de julio volvió a suspenderse la exportación de ganado hacia Estados Unidos debido al brote de un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz.

Desde la confirmación de este nuevo caso en Nuevo León, este 21 de septiembre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, habló por teléfono con la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

Le compartió la información del caso y las medidas adoptadas en forma inmediata, las cuales se basan en el Plan de Acción Conjunta suscrito por ambos países el 15 de agosto pasado.

El Senasica resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del GBG en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca de GBG.

Productores alzan la voz

Ante la detección de gusano barrenador en Nuevo León, integrantes de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) reiteraron que la única herramienta efectiva para romper el ciclo de esta plaga es la liberación intensiva de moscas estériles.

La solución no es implementar más restricciones al ganado, pues el parásito afecta a cualquier animal de sangre caliente.

“Mientras no se intensifique la estrategia biológica, el riesgo de propagación seguirá latente”, advirtió.

Dijo que los grandes esfuerzos que se han hecho en materia de movilización de ganado han servido para monitorear y, en algunos casos, mitigar parcialmente el avance de la plaga, pero no son suficientes para erradicarla.

“Los productores de carne hemos invertido en capacidades e infraestructura para detectar, aislar, tratar y curar a cualquier animal infectado en nuestros corrales. Aun así, se han implementado medidas adicionales, como revisiones intensivas en puntos de control, que dificultan el flujo del ganado. Sobrerregular la movilización no elimina la plaga; por el contrario, mina la producción nacional sin garantizar su contención”, comentó.

Aseguran que el caso está controlado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmó que el caso detectado en Nuevo León de un animal infectado con el parásito del gusano barrenador está plenamente contenido y no representa un riesgo de propagación.

El hallazgo fue atendido de inmediato, evitando la aparición de moscas adultas del parásito, explicó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con la Sader, la respuesta inmediata y el sistema de vigilancia instalado en el norte del país fueron clave para garantizar que el caso se mantuviera aislado.

La red de trampas desplegada en la región no ha detectado ninguna mosca del gusano barrenador, lo que confirma que no existe circulación del insecto en la zona.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que analiza la situación y podría recurrir a la liberación de moscas estériles como medida adicional de bioseguridad.

El avance del parásito desde América Central hasta México ha generado preocupación en la industria ganadera estadounidense, que mantiene restricciones a la importación de ganado mexicano desde mayo, reiteró.

