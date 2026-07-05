Brigada veterinaria combate gusano barrenador en Montemorelos

Las labores se extendieron hasta altas horas de la noche para garantizar que todos los animales reportados recibieran atención veterinaria oportuna

Luego de que El Horizonte diera a conocer la necesidad de apoyo para combatir la presencia del gusano barrenador en animales de comunidades ubicadas en lo alto de la sierra de Montemorelos, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) desplegó una brigada de médicos veterinarios para atender la problemática.

Brigada recorrió comunidades de difícil acceso

Las acciones se llevaron a cabo en las comunidades de La Trinidad y Potrero Redondo, donde productores reportaron animales con heridas infestadas por larvas. En respuesta, especialistas recorrieron caminos de terracería y zonas montañosas para llegar hasta estos poblados, considerados entre los más alejados de la región citrícola.

Durante la jornada, los médicos veterinarios realizaron la limpieza y curación de heridas afectadas, además de aplicar productos larvicidas y cicatrizantes para eliminar el gusano barrenador y favorecer la recuperación del ganado.

Como parte del apoyo, la UGRNL donó medicamentos veterinarios para que los productores continúen con los tratamientos en sus ranchos, así como el producto Exzolt, enfocado principalmente en la prevención del gusano barrenador en becerros.

La brigada también distribuyó material informativo sobre el manejo adecuado de heridas y la correcta curación del ombligo en las crías de ganado, mientras que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) entregó kits para la toma de muestras, con el objetivo de agilizar la atención de posibles nuevos casos.

Capacitan a productores para detectar nuevos casos

Además de la atención clínica, los productores recibieron capacitación para identificar de manera oportuna la presencia de la plaga, aplicar medidas preventivas y conocer el protocolo para reportar casos sospechosos, fortaleciendo así la vigilancia sanitaria en esta zona serrana.

En total, durante la brigada fueron atendidos 19 casos considerados urgentes. Las labores se extendieron hasta altas horas de la noche para garantizar que todos los animales reportados recibieran atención veterinaria oportuna.