Se dispara 16% precio del petróleo en una semana

El crudo WTI terminó cotizando en $82.14 dólares por barril, mientras que el Brent cerró en $87.82 dólares por barril, un incremento de 15.56%

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Como resultado de nuevos ataques y bloqueo naval entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo se disparó hasta 16% en la última semana.

De acuerdo con datos del mercado de materias primas, el petróleo WTI terminó la semana cotizando en $82.14 dólares por barril, con un avance de 15.03%, su segunda semana consecutiva al alza y registrando su mayor ganancia semanal desde la primera semana de marzo, que se incrementó 35.63% cuando comenzó la guerra.

Así, el WTI acumula un avance de 22.31% con respecto a su nivel del 27 de febrero, previo a dicho conflicto.

Paralelo a ello, el Brent terminó la semana cotizando en $87.82 dólares por barril, con un incremento de 15.56%, acumulando tres semanas seguidas de ganancias y registrando su mayor avance desde la semana que terminó el 6 de marzo, cuando aumentó 27.88 por ciento.

Frente a su nivel del 27 de febrero, el Brent mantiene una ganancia de 20.85%, añadió Grupo Financiero Base en un análisis.

“Durante la semana se intensificó la guerra entre Estados Unidos e Irán. Trump notificó formalmente al Congreso que el país se encuentra nuevamente en guerra, lo que le permite emplear las fuerzas armadas hasta por 60 días sin autorización adicional".

"El martes 14 de julio, el gobierno de Estados Unidos reanudó el bloqueo naval a puertos iraníes y realizó ataques todos los días, mientras que Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait y Catar. Lo anterior generó episodios de aversión al riesgo”, comentó.

Por ello, añadió, el principal impacto económico de la guerra sigue concentrado en los precios de los energéticos.

Para muestra es que el gas natural en Europa acabó la semana cotizando en $58.85 euros por MWh, con una ganancia de 20.94%, la más alta desde la semana que terminó el 6 de marzo, cuando se incrementó 67.04 por ciento.

Entre otros datos, Grupo Financiero Base mencionó que el flujo promedio de crudo a través del estrecho de Ormuz cayó de 9.4 a 5.5 millones de barriles diarios en la última semana.

Cabe agregar que Trump propuso cobrar 20% del valor de la carga a los buques que crucen el estrecho, aunque desistió el 14 de julio tras el rechazo de Arabia Saudita, Catar, Baréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos y en su lugar los países del Golfo Pérsico acordaron aumentar inversiones en Estados Unidos como compensación.

Reactivan subsidio a gasolina premium ante alza del petróleo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que esta semana aumentó los subsidios semanales para el diésel y la gasolina regular, y además reactivó el apoyo para el cobro de gasolina roja o premium.

A través del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación se informó que del 18 al 24 de julio de 2026 el estímulo fiscal aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra por cada litro de diésel será de 50.64 por ciento.

Además, desde este sábado el estímulo fiscal aplicable al impuesto por el consumo de la gasolina verde será de 22.20%, mientras que en el caso de la premium la federación aportará 8.23% del IEPS aplicable, por lo que los usuarios sólo pagarán $5.19 pesos por litro.

Los combustibles están mostrando una tendencia al alza debido a la subida en el precio del barril de petróleo.