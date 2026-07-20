Se vuelven ‘incosteables’ seguros médicos en México

Estudio muestra que ya que casi el 80% de los usuarios de pólizas de este tipo pertenece a hogares que tienen ingresos superiores a los $100,000 pesos mensuales

El incremento en el costo de los seguros de gastos médicos mayores ha convertido este servicio en una opción al alcance principalmente de los hogares con mayores ingresos en México. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL revela que casi ocho de cada diez familias con esta cobertura pertenecen a los niveles socioeconómicos más altos del país.

De acuerdo con el análisis, el encarecimiento de las pólizas, que durante 2026 ha alcanzado incrementos de hasta 40%, ha elevado el ingreso necesario para contratar un seguro privado de salud, mientras que factores como la inflación médica y el aumento en los costos hospitalarios continúan presionando las primas.

El estudio del CIE señala que el 76% de los hogares que pagan un seguro de gastos médicos pertenece a familias con ingresos superiores a 106,727 pesos mensuales.

Del total, el 59% corresponde al décimo decil de ingresos, integrado por hogares que perciben más de 145,809 pesos mensuales, mientras que otro 16.9% forma parte del noveno decil, con ingresos de entre 106,727 y 145,809 pesos.

En contraste, apenas el 1.8% de los casi 39 millones de hogares del país destina parte de su presupuesto al pago de un seguro de gastos médicos, de acuerdo con cifras citadas en el documento.

Alza en pólizas eleva barreras de acceso

El director del CIE, Edgar Luna, explicó que el incremento registrado en el precio de las pólizas durante este año ha elevado el nivel de ingreso requerido para acceder a este tipo de cobertura.

"Las personas que lo adquieren necesitan tener un ingreso considerable para poderlo solventar o a través de empresas como parte de las prestaciones", indicó.

El estudio identifica como principales obstáculos el alto costo de las pólizas, los ingresos insuficientes o inestables y el desconocimiento sobre este tipo de instrumentos financieros. Además, señala que el aumento en los precios de medicamentos, servicios hospitalarios y tecnología médica continúa impulsando el costo de los seguros.

Edad y condiciones de salud influyen en el precio

El análisis del CIE indica que las personas menores de 30 años pagan entre 10,000 y 23,000 pesos anuales por una póliza, mientras que los adultos de 35 años desembolsan entre 17,000 y 44,000 pesos al año.

En el caso de una familia de tres integrantes, el costo anual oscila entre 44,000 y 101,000 pesos. A ello se suman el deducible y el coaseguro, que generalmente representa el 10% del gasto médico total.

El estudio también refiere que factores como el género y la existencia de enfermedades preexistentes pueden incrementar el costo de las primas, mientras que la concentración del mercado asegurador, donde cuatro compañías reúnen alrededor del 75% de las primas emitidas, mantiene presión sobre los precios.

Expertos advierten menor acceso a la salud privada

El especialista Ramón Cabrera consideró que la atención médica privada se ha convertido en un servicio cada vez menos accesible para una parte importante de la población, debido al incremento sostenido en el costo de los seguros.

Asimismo, Edgar Luna señaló que, por mantener un ingreso promedio superior al nacional, Nuevo León podría registrar una mayor proporción de personas con seguros médicos privados respecto al promedio del país.