Se dispara 200% creación de empleo ene México en primer semestre

Se crearon 262,628 nuevos puestos de trabajo formales en el primer semestre del 2026, esta cifra representa un aumento de 175,341 empleos más

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Durante el primer semestre de 2026, el IMSS reportó la creación de 262,628 nuevos puestos de trabajo formales.

Esta cifra representa un aumento de 175,341 empleos más en comparación con los 87,287 puestos creados durante el mismo periodo del primer semestre de 2025, lo que significó un alza de más de 200% comparando año contra año.

Además, durante el sexto mes del año se generaron 61,023 plazas informó el IMSS.

El incremento de junio, equivalente a una tasa mensual de 0.3%, permitió recuperar la tendencia positiva del empleo formal, después de que en mayo se registrara una pérdida de 30 mil puestos de trabajo.

Con este resultado, el IMSS reportó un total de 22.7 millones de empleos afiliados al cierre de junio, la tercera cifra más alta desde que existe registro y la mayor alcanzada para un mes de junio.

Del total de trabajadores registrados, 86.9% corresponde a empleos permanentes y 13.1% a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19.8 millones, el nivel más alto registrado para cualquier mes.

Crecen salarios y sectores estratégicos

En los últimos 12 meses, el empleo formal aumentó en 454,38 plazas, lo que representa un crecimiento anual de 2 por ciento.

Los sectores con mayor avance fueron transportes y comunicaciones, con un crecimiento anual de 15.8%; la industria extractiva, con 3.9%; y los servicios sociales y comunales, con 3 por ciento.

Por entidad federativa, Estado de México, Ciudad de México y Baja California registraron incrementos superiores al 5% en el número de empleos formales.

El salario base de cotización promedio llegó a $669.1 pesos diarios durante junio, la cifra más alta para cualquier mes desde que se tiene registro, de acuerdo con el IMSS.

Además, el salario presentó un aumento anual nominal de $40.2 pesos, el quinto mayor incremento observado para un mes de junio.

Más de un millón de patrones y avance en plataformas digitales

El IMSS informó que actualmente existen 1.1 millones de patrones registrados en el país.

En cuanto a las personas que laboran mediante plataformas digitales, el instituto reportó 1.6 millones de beneficiarios de la reforma del sector. De ese total, 237,627 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron incorporados como puestos de trabajo.

El director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que durante junio “el tema del Mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este”.

Asimismo, el instituto registró 59,553 puestos correspondientes a personas trabajadoras del hogar y 445,69 de personas trabajadoras independientes.