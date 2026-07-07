Wall Street cierra rojo por caída de tecnológicas vinculadas a IA

Acciones del gigante tecnológico se hundieron un 6.92% ante una aparente toma de beneficios, de acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap

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Wall Street cerró este martes en rojo se situó por debajo de los 53,000 puntos, con el mercado lastrado por la caída de tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.25% hasta 52,925 unidades

: baja 0.25% hasta 52,925 unidades S&P 500 : baja 0.45% hasta 7,503 unidades

: baja 0.45% hasta 7,503 unidades Nasdaq: baja 1.16% hasta 25,818 unidades

En la jornada de hoy destacó la caída de compañías relacionadas con la IA como Micron (4.7%), Marvell Technology (7.45%), Broadcom (0.83%) o AMD (6.5%).

Según el medio especializado CNBC, la bajada de las acciones tecnológicas comenzó en la Bolsa de Seúl.

Acciones del gigante tecnológico se hundieron un 6.92% ante una aparente toma de beneficios, de acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap.

Adam Crisafulli, presidente de la firma de consultoría Vital Knowledge, apunta en una nota recogida por CNBC que la reacción de los inversores a Samsung refleja "uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan los mercados en las próximas semanas".

Mientras tanto, las ganadoras de la sesión fueron empresas vinculadas con la sanidad y las finanzas, como Eli Lilly (2.96%) o JPMorgan Chase (0.44%), y otras grandes tecnológicas como Microsoft (0.54%).