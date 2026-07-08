México va por ventaja en diálogo por T-MEC: define prioridades

México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, exigiendo a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros

La Secretaría de Economía delineó seis prioridades que buscará impulsar en la próxima ronda de diálogo entre México y Estados Unidos, prevista para el 20 de julio, con el objetivo de consolidar las ventajas competitivas del país en el nuevo entorno del comercio global, de acuerdo con un informe enviado a la Comisión Permanente del Congreso.

El documento señala que las prioridades son: un protocolo de no aplicación de medidas unilaterales, la resolución de los aranceles al acero, la preservación de la competitividad automotriz, marcos de seguridad económica, la atención de temas bilaterales pendientes y acciones para elevar la certidumbre para la inversión.

Además, plantea que México insistirá en la eliminación de aranceles entre los socios del T-MEC, especialmente en los sectores de acero, aluminio y automotriz.

“México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, exigiendo a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros”, indica el informe de la Secretaría de Economía.

Asimismo, el reporte destaca que el gobierno mexicano promoverá inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con el propósito de incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir la dependencia de insumos provenientes de terceros países y fortalecer la competitividad regional frente a otros bloques económicos.

La dependencia también informó que el proceso de revisión del T-MEC ha mostrado avances, al reducirse de 54 a 14 los temas pendientes con Estados Unidos.

Entre las preocupaciones planteadas por Estados Unidos figuran la pérdida de empleos manufactureros, las reglas de origen, el déficit comercial, la seguridad económica y la dependencia de cadenas de suministro externas, temas que México considera pueden atenderse mediante una estrategia regional.

El informe subraya que el proceso ocurre en un contexto de reconfiguración del comercio internacional, en el que México se mantiene como un socio estratégico para Estados Unidos.

En ese sentido, sostiene que la revisión del tratado representa “una oportunidad histórica para consolidar y ampliar estas ventajas competitivas”, mientras el país busca preservar la certidumbre para la inversión y fortalecer la integración económica de América del Norte.